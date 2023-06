“Vivi la vita!”, incontro d’arte fra musica e scultura

“Vivi la vita!”, incontro d’arte fra musica e scultura

Una passeggiata d’arte tra sculture e punti musicali nel cuore di Pietrasanta: domani (mercoledì 21 giugno) anche nella “Piccola Atene” della Versilia si celebra la Giornata Internazionale della Musica con l’iniziativa “Vivi la vita!”, organizzata dalle associazioni “Diafonia” e “Musica Viva” con il sostegno del Ministero della Cultura e il patrocinio del Comune.

Dalle 19 alle 23,30 diverse opere monumentali che segnano, da piazza Statuto a piazza Duomo, una parte del pregiato itinerario museale all’aperto di Pietrasanta, diventeranno “stazioni” musicali, dove gruppi o singoli musicisti offriranno brevi performance per “accendere” la città. “L’arte, in ogni sua declinazione, è un tratto identitario di Pietrasanta – sottolinea il sindaco e assessore alla cultura, Alberto Stefano Giovannetti – che raggiunge la sua massima espressione quando diverse forme artistiche interagiscono fra loro. Scultura e musica, in questo caso, ma anche arti figurative, danza e letteratura, come per il Dap Festival che inizierà domenica o il premio “Carducci”, a luglio: è questa la nostra grande forza”.

Un circuito che partirà da “L’Acqua di Afrodite” di Girolamo Ciulla, con accanto “Il cerchio del vento” di Junkyu Muto e “San Giovanni” di Rosario Murabito, sfiorando “Il Danzatore” di Anna Chromy e “Il Cavallino” di Ferruccio Vezzoni in Piazza Statuto, per arrivare a “La Folla” di Jorgen Haugen Sorensen toccando “Peace Frame” di Nall in Piazza Crispi, attraversando via Stagio Stagi, via del Marzocco fino a “Il cavalletto” di Romano Cosci in piazza Giordano Bruno; poi “L’Arlecchino” di Joseph Sheppard, “Propulsione” di Franco Miozzo in piazza Carducci e lo sguardo su “Myomu” di Kan Yasuda, in piazza della Stazione; ancora, attraverso le vie Barsanti e Garibaldi, “Il Pugilatore” di Francesco Messina e “Il centauro” di Igor Mitoraj, per “chiudere” il circuito scultoreo-musicale sul sagrato della chiesa di Sant’Agostino, sotto “L’Annunciazione” di Mitoraj, dove la festa si concluderà con un gran finale.

“I musicisti, emergenti o già affermati, suoneranno ognuno alla propria postazione – proseguono dalle associazioni organizzatrici, Diafonia e Musica Viva – mentre una voce musicale fungerà da collante, unendo le varie stazioni del percorso e portando con sé una parte di pubblico itinerante, come fosse una sorta di guida. Ogni postazione promuoverà un genere di musica diverso, dal revival al tradizionale, sudamericano, blues, classico, jazz, pop, folk fino ai cantautori italiani”.

Questi i musicisti che si esibiranno mercoledì sera: Orchestra Giovanile Giorgini (52 elementi, diretti dal Maestro Gigi Pellegrini), Orchestra Archibaleno (38 elementi, diretti da Elena Meniconi e Lara Vecoli), il gruppo La Nueva Cancion Cilena in Italia anni ’70-’80, Fabio’s Fable Trio, Adriano Coppedè e Claudio Orlandi, Michelangelo Tozzi e Silvia Vendramini, Gruppo de Isintreusu, Ginevra Lucia Cosci, UNA, Nicolas Zullo, Viola Bologna, Gruppo XNientePop, Gruppo Noke, Gruppo Moscato Blues e il Maestro Michael Guttman.

La partecipazione del pubblico è libera e gratuita.

Dagli organizzatori un ringraziano gli enti che hanno reso possibile la manifestazione, Serafino Coluccini e tutti gli esercenti, ristoratori e commercianti del centro storico che hanno offerto la loro preziosa collaborazione alla realizzazione della festa.