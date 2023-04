‘VIVI CAPANNORI’. UN PROGRAMMA RICCO DI VISITE GUIDATE A BORGHI STORICI, VILLE, PIEVI E AREE NATURALISTICHE

AL VIA SABATO 29 APRILE ‘VIVI CAPANNORI’. UN PROGRAMMA RICCO DI VISITE GUIDATE A BORGHI STORICI, VILLE, PIEVI E AREE NATURALISTICHE

Si svolgerà per 5 fine settimana fino al 28 maggio. Servizio gratuito di guide turistiche, ambientali, equestri, di mountain bike e di joelette

Dal prossimo 29 aprile torna con un ricco programma di iniziative e numerose date la manifestazione ‘Vivi Capannori’ promossa dall’amministrazione comunale per dare l’opportunità a cittadini e turisti di scoprire le bellezze paesaggistiche, naturalistiche e architettoniche di Capannori, valorizzando il turismo di prossimità, sostenibile e accessibile. Cinque fine settimana (29-30 aprile-1 maggio; 6-7 maggio; 13-14 maggio; 20-21 maggio; 27-28 maggio) durante i quali sarà possibile partecipare ad una serie di visite di gruppo con servizio gratuito di guide turistiche, ambientali, equestri, di mountain bike e di joelette ad alcuni dei luoghi più significativi e reconditi del territorio, tra cui ville, borghi storici, aree naturalistiche e pievi grazie alla collaborazione con varie associazioni del territorio. Al termine delle visite i partecipanti avranno la possibilità di rilassarsi partecipando a degustazioni presso fattorie, cantine e strutture ristorative capannoresi segnalandolo al momento della prenotazione delle visite.

“L’edizione 2023 di Vivi Capannori, manifestazione molto apprezzata da cittadini e turisti, che lo scorso anno ha fatto registrare vari sold out, si presenta particolarmente ricca di iniziative e con una novità importante, ovvero la possibilità, per la prima volta, di usufruire gratuitamente anche di guide equestri e per la mountain bike – afferma l’assessore al turismo, Lucia Micheli -. Un evento che in occasione del Bicentenario abbiamo voluto arricchire per offrire nuove opportunità e modalità ai partecipanti di visitare i luoghi più belli e in alcuni casi meno conosciuti del nostro territorio. Vivi Capannori, inoltre, mantiene le sue caratteristiche di inclusività visto che dà anche la possibilità di utilizzare la joelette per lo spostamento delle persone con disabilità. Invitiamo cittadini e turisti a partecipare ai vari appuntamenti in programma che propongono uscite sul territorio di grande interesse e ringraziamo tutte le associazioni che hanno collaborato nella realizzazione della manifestazione”.

Il programma completo di ‘Vivi Capannori 2023:

Sabato 29 aprile: ore 9.00 – zona sud, Escursione in mountain bike per esperti a Santallago con guida Lucca Trail Valley, obbligatorio: 8€ assicurazione con tessera CSI (annuale da attivare 24h prima dell’escursione), degustazione (facoltativa): 12€ al ristorante Tenuta di Santallago, ritrovo: Bike Academy Guamo, info e prenotazioni: Bike Academy 0583 94116, info@bikeacademyshop.com; ore 15.00 – zona nord, Visita al Parco e/o musei di Villa Reale con guida turistica, obbligatorio: tariffa ridotta a 9€ solo Parco e 15€ per Parco e Musei, facoltativo: sconto sul Cocktail Royal Elisa a 5€ al Caffè Villa Reale, ritrovo: ingresso Villa Reale Marlia, info e prenotazioni: Turislucca 348 3828294, turislucca@turislucca.com; ore 15.00 – zona sud, Circuito delle Ville – Esterno con guida ambientale, degustazione (facoltativa): 12€ al ristorante A Bimbotto, ritrovo: Chiesa di Vorno, info e prenotazioni: Officina Natura 338 7901829, officinanatura@gmail.com.

Domenica 30 aprile: ore 10.00 – zona sud, Escursione in mountain bike per principianti alle Fattorie Romane con guida Lucca Trail Valley, obbligatorio: 8€ assicurazione con tessera CSI (annuale da attivare 24h prima dell’escursione), degustazione (facoltativa): 12€ al ristorante Il Giardinaeto, ritrovo: Chiesa Pieve di Compito, info e prenotazioni: Bike Academy 0583 94116, info@bikeacademyshop.com; alle ore 15.00 – zona nord, Visita al Parco e/o musei di Villa Reale con guida turistica, obbligatorio: tariffa ridotta a 9€ solo Parco e 15€ per Parco e Musei, facoltativo: sconto sul Cocktail Royal Elisa a 5€ al Caffè Villa Reale, ritrovo: ingresso Villa Reale Marlia, info e prenotazioni: Turislucca 348 3828294, turislucca@turislucca.com; ore 15.00 – zona sud, Visita all’Oasi del Bottaccio con guida ambientale, degustazione (facoltativa): 12€ al ristorante La Cicala e La Formica, ritrovo: parcheggio Campo Sportivo Castelvecchio di Compito, info e prenotazioni: Officina Natura 338 7901829, officinanatura@gmail.com.

Lunedì 1 maggio: ore 10.00 – zona sud, Escursione a cavallo sulle colline con guida equestre, obbligatorio: 20€ adulti/15€ dai 14 ai 18 anni tessera AICS con integrazione (annuale da attivare 48h prima dell’escursione) + 30€ uscita di 4/5 ore + casco, degustazione (facoltativa): 12€ al ristorante Il Giardinetto, ritrovo: Centro Ippico Equiavventura Colognora, info e prenotazioni: Equiavventura 347 6781127, picchialessandro33@gmail.com; ore 10.00 – zona nord, Visita al Parco di Villa Garabau con guida turistica, obbligatorio: ingresso tariffa ridotta a 5€ solo Parco, degustazione (facoltativa): 12€ al ristorante La Fraga, ritrovo: ingresso Villa Garabau S. Pancrazio (LU), info e prenotazioni: La Giunchiglia 0583 341612, info@lagiunchiglia.net; alle ore 10.00 – zona sud, dalla Chiesa di S. Quirico di Guamo all’Acquedotto del Nottolini con guida turistica, degustazione (facoltativa): 12€ ai Fratelli Micheloni Gourmet, ritrovo: da concordare con la guida, info e prenotazioni: Lucca Info & Guide 345 0224989, luccainfoguide@gmail.com; alle ore 15.00 – centro, Concerto del 1 maggio in Piazza Aldo Moro Capannori.

Sabato 6 maggio: ore 9.00 – zona nord, Escursione in mountain bike per esperti sull’Altopiano delle Pizzorne con guida Lucca Trail Valley, obbligatorio: 8€ assicurazione con tessera CSI (annuale da attivare 24h prima dell’escursione), degustazione (facoltativa): 12€ al Bar Alibi, ritrovo: Chiesa di Segromigno in Monte, info e prenotazioni: Bike Academy 0583 94116, info@bikeacademyshop.com; ore 15.00 – centro, La Via Francigena storica in Capannori e il Museo Athena con guida ambientale e guida joelette, degustazione (facoltativa): 12€ al ristorante Il Rustichetto, ritrovo: parcheggio lato nord del Comune di Capannori, info e prenotazioni: G.R. Toscana Outdoor 371 5821381 (solo whatsapp), g.r.toscanaoutdoor@gmail.com, per joelette: Ass. Aeliante 329 4931989, aeliante96@gmail.com; ore 15.00 – zona nord, Visita al Parco e al Palazzo di Villa Mansi con guida turistica, obbligatorio: ingresso tariffa ridotta a 5€ Parco e Palazzo, degustazione (facoltativa): 12€ all’agriturismo La Chiusa di Nanni, ritrovo: ingresso Villa Mansi, Segromigno in Monte, info e prenotazioni: Lucca Info & Guide 345 0224989, luccainfoguide@gmail.com.

Domenica 7 maggio: ore 10.00 – zona sud, Escursione a cavallo sulle colline con guida equestre, obbligatorio: 20€ adulti/15€ dai 14 ai 18 anni tessera AICS con integrazione (annuale da attivare 48h prima dell’escursione) + 30€ uscita di 4/5 ore + casco, degustazione (facoltativa): 12€ all’agriturismo Alle Camelie, ritrovo: Centro Ippico Equiavventura Colognora, info e prenotazioni: Equiavventura 347 6781127, picchialessandro33@gmail.com; ore 15.00 – zona nord, Visita al Parco e al Palazzo di Villa Mansi con guida turistica, obbligatorio: ingresso tariffa ridotta a 5€ Parco e Palazzo, degustazione (facoltativa): 12€ all’agriturismo La Chiusa di Nanni, ritrovo: ingresso Villa Mansi, Segromigno in Monte, info e prenotazioni: Lucca Info & Guide 345 0224989, luccainfoguide@gmail.com; ore 15.00 – zona sud, Visita al Borgo delle camelie e il camelieto con guida ambientale e guida joelette, degustazione (facoltativa): 12€ all’agriturismo Alle Camelie Sant’Andrea di Compito, ritrovo: agriturismo Alle Camelie, Sant’Andrea di Compito, info e prenotazioni: G.R. Toscana Outdoor 371 5821381 (solo whatsapp), g.r.toscanaoutdoor@gmail.com, per joelette: Ass. Sentieri di Felicitià 339 4830840, sentieridifelicità@gmail.com, possibilità di usufruire dello scooter elettrico per mobilità ridotta del Centro Culturale del Compitese.

Sabato 13 maggio: ore 10.00 – zona nord, Escursione a cavallo sulle colline con guida equestre, obbligatorio: 50€ per due ore di escursione (inclusa assicurazione) + casco, degustazione (facoltativa): 12€ all’Osteria da mì pà, ritrovo: Il Ranch degli Amici di Ciuffo, info e prenotazioni: Il Ranch degli Amici di Ciuffo 347 1728290, racheleangeli@hotmail.it; ore 15.00 – zona sud, Escursione a Santallago con guida ambientale, degustazione (facoltativa): 12€ al ristorante Tenuta di Santallago, ritrovo: ristorante Tenuta di Santallago, info e prenotazioni: Officina Natura 338 7901829, officinanatura@gmail.com; ore 15.00 – zona nord, Escursione sul Sentiero 13 e visita all’azienda agricola Il Gobbo con guida turistica, degustazione (facoltativa): 12€ all’Azienda Agricola S. Pietro, ritrovo: Chiesa di Segromigno in Monte, info e prenotazioni: La Giunchiglia 0583 341612, info@lagiunchiglia.net.

Domenica 14 maggio: ore 10.00 – zona nord, Escursione in mountain bike per principianti sull’Altopiano delle Pizzorne con guida Lucca Trail Valley, obbligatorio: 8€ assicurazione con tessera CSI (annuale da attivare 24h prima dell’escursione), degustazione (facoltativa): 12€ al Circolo Ai Linchi, ritrovo: Prato dell’Altopiano delle Pizzorne, Villa Basilica, info e prenotazioni: Bike Academy 0583 94116, info@bikeacademyshop.com; ore 15.00 – zona sud, Mulini e Ville a Vorno con guida turistica, degustazione (facoltativa): 12€ al ristorante A Bimbotto, ritrovo: Chiesa di Vorno, info e prenotazioni: La Giunchiglia 0583 341612, info@lagiunchiglia.net; ore 15.00 – zona nord, Escursione vino e colline di Capannori con guida ambientale, degustazione e visita della Cantina (facoltativa): 12€ a Fattoria di Fubbiano, ritrovo: Fattoria di Fubbiano San Gennaro, info e prenotazioni: Officina Natura 338 7901829, officinanatura@gmail.com.

Sabato 20 maggio: ore 10.00 – zona nord, Escursione in mountain bike per principianti sulle colline di Capannori con guida Lucca Trail Valley, obbligatorio: 8€ assicurazione con tessera CSI (annuale da attivare 24h prima dell’escursione), degustazione (facoltativa): 12€ all’osteria Il Botteghino, ritrovo: piazzale di Villa Reale Marlia, info e prenotazioni: Bike Academy 0583 94116, info@bikeacademyshop.com; ore 10.00 – zona nord, Escursione al Borgo di S. Gennaro a Petrognano con guida ambientale e guida joelette, degustazione (facoltativa): 12€ al Ristoro della Fattoria Gambaro, ritrovo: ristorante Il Corno Rosso, S. Gennaro, info e prenotazioni: G.R. Toscana Outdoor 371 5821381 (solo whatsapp), g.r.toscanaoutdoor@gmail.com, per joelette: Ass. Sentieri di Felicità 339 4830840, sentieridifelicita@gmail.com; ore 17.00 – zona sud, Visita alla Tenuta dello Scompiglio con guida ambientale e guida joelette, obbligatorio: 3€ ingresso a mostre e performance, degustazione (facoltativa): 12€ al ristorante Cucina dello Scompiglio, ritrovo: ingresso Tenuta dello Scompiglio, info e prenotazioni: G.R. Toscana Outdoor 371 5821381 (solo whatsapp), g.r.toscanaoutdoor@gmail.com, per joelette: Ass. Aeliante 329 4931989, aeliante96@gmail.com.

Domenica 21 maggio: ore 10.00 – zona nord, Escursione a cavallo sulle colline con guida equestre, obbligatorio: 50€ per due ore di escursione (inclusa assicurazione) + casco, degustazione (facoltativa): 12€ all’Osteria da mì pà, ritrovo: Il Ranch degli Amici di Ciuffo, info e prenotazioni: Il Ranch degli Amici di Ciuffo Segromigno in Piano, info e prenotazioni Il Ranch degli mici di Ciuffo 347 1728290, racheleangeli@hotmail.it; ore 15.00 – zona sud, Visita alla Pieve S. Paolo e alla Chiesa di S. Margherita con guida turistica, degustazione (facoltativa): 12€ alla trattoria Paso, ritrovo: trattoria Paso, Pieve S. Paolo, info e prenotazioni: Lucca Info & Guide 345 0224989, luccainfoguide@gmail.com; ore 15.00 – zona nord, Passeggiata sui sentieri e visita all’azienda agricola Pian di Cascina e alla produzione di miele con guida ambientale, degustazione (facoltativa): 12€ al ristorante Canapino, ritrovo: Percorso vita, Marlia, info e prenotazioni: Officina Natura 338 7901829, officinanatura@gmail.com.

Sabato 27 maggio: ore 10.00 – zona nord, Escursione a cavallo sulle colline con guida equestre, obbligatorio: 20€ adulti/15€ dai 14 ai 18 anni tessera AICS con integrazione (annuale da attivare 48h prima dell’escursione) + 30€ uscita di 4/5 ore + casco, degustazione (facoltativa): 12€ al ristorante Il Giardinetto, ritrovo: Centro Ippico Equiavventura Colognora, info e prenotazioni: Equiavventura 347 6781127, picchialessandro33@gmail.com; ore 15.00 – zona nord, Visita al Parco e/o Palazzo di Villa Torrigiani con guida turistica, obbligatorio: ingresso ridotto per residenti a Capannori: Parco 10€/ridotto 8€, Parco e Palazzo 15€/ridotto 13€, degustazione (facoltativa): 12€ all’Azienda Agricola Colle di Bordocheo, ritrovo: ingresso Villa Torrigiani Camigliano, info e prenotazioni: Turislucca 348 3828294, turislucca@turislucca.com; ore 15.00 – zona sud, Escursione al Lago della Gherardesca con guida ambientale, degustazione (facoltativa): 12€ al ristorante Il Giardinetto, ritrovo: ristorante Il Giardinetto, info e prenotazioni: Officina Natura 338 7901829, officinanatura@gmail.com.

Domenica 28 maggio: ore 9.00 – zona sud, Escursione in mountain bike per esperti a Santallago con guida Lucca Trail Valley, obbligatorio: 8€ assicurazione con tessera CSI (annuale da attivare 24h prima dell’escursione), degustazione (facoltativa): 12€ al ristorante Tenuta di Santallago, ritrovo: Chiesa di Vorno, info e prenotazioni: Bike Academy 0583 94116, info@bikeacademyshop.com; ore 15.00 – zona nord, Visita al Parco e/o Palazzo di Villa Torrigiani con guida turistica, obbligatorio: ingresso ridotto per residenti a Capannori: Parco 10€/ridotto 8€, Parco e Palazzo 15€/ridotto 13€, degustazione (facoltativa): 12€ Fattoria Maionchi, ritrovo: ingresso Villa Torrigiani Camigliano, info e prenotazioni: Turislucca 348 3828294, turislucca@turislucca.com; ore 15.00 – zona sud, Visita insolita al Borgo delle camelie con guida turistica, degustazione (facoltativa): 12€ al Centro Culturale Compitese, ritrovo: Centro Culturale Compitese, S. Andrea di Compito, info e prenotazioni: La Giunchiglia 0583 341612, info@lagiunchiglia.net, possibilità di usufruire dello scooter elettrico per mobilità ridotta del Centro Culturale Compitese.

Le associazioni partecipanti sono: Associazione Aeliante, l’Associazione Sentieri di Felicità, Comitato PerSanPietro, Equiavventura Asd, G.R.Toscana Outdoor, Il Ranch gli amici di Ciuffo Asd, Società Cooperativa La Giunchiglia, Lucca Trail Valley Asd, Associazione Lucca Info & Guide, Officina Natura e Consorzio TurisLucca.

Servizio guide gratuito. La visita alle ville prevede il costo del solo biglietto di ingresso. Le degustazioni sono facoltative e su prenotazione. La prenotazione alle visite è obbligatoria da effettuarsi ai contatti indicati per ogni evento dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 19.. Per informazioni: Ufficio Promozione del Territorio Comune di Capannori tel. 0583 428588; promozione.territorio@comune.c apannori.lu.it .