VIVERE CASTELNUOVO III edizione

VIVERE CASTELNUOVO III edizione

25 giugno – 7 agosto 2022

Castelnuovo di Garfagnana | Lucca

Anche quest’anno torna VIVERE CASTELNUOVO la rassegna organizzata dal Comune di Castelnuovo di Garfagnana.

Dal 25 giugno al 7 agosto 2022, incontri, eventi letterari, spettacoli di musica, teatro e cinema compongono il ricco programma della stagione estiva di Castelnuovo di Garfagnana (Lucca) con più di trenta appuntamenti ad ingresso gratuito.

“L’edizione 2022 di Vivere Castelnuovo – afferma il Sindaco Andrea Tagliasacchi – è stata pensata per restituire ai più giovani come ai più anziani, alle loro famiglie e alle tante associazioni del territorio, uno spazio di socializzazione e di creatività, dopo tanti mesi in cui le restrizioni dovute alla pandemia hanno particolarmente condizionato il loro vivere quotidiano e le loro attività. Finalmente è arrivato il momento di ripartire!

Il programma di quest’anno intende dunque offrire, ai cittadini e ai turisti, momenti di approfondimento, di dialogo ma anche di sano divertimento e di svago, i quali si aggiungeranno ai tanti altri eventi che nel corso dei prossimi mesi si terranno in città e nella Fortezza di Mont’Alfonso.

Il mio ringraziamento va dunque a tutte le associazioni e gli enti che hanno collaborato con l’Amministrazione Comunale all’organizzazione di questa rassegna e a tutti i volontari che renderanno possibile il suo svolgimento”.

IL PROGRAMMA

25 giugno – 7 agosto 2022

INCONTRI LETTERARI E DI APPROFONDIMENTO:

Dopo aver curato per tutti questi anni la rassegna “La Bella Estate”, la poetessa Alba Donati, in compagnia della scrittrice Margherita Loy, ci parlerà del suo nuovo libro La libreria sulla collina – Einaudi Editore (8 luglio ore 18.00). Un gradito ospite sarà Mons. Vincezo Paglia, già arcivescovo di Terni e attualmente Presidente della Pontificia Accademia per la Vita e consigliere spirituale della Comunità di Sant’Egidio, che presenterà L’età da inventare – Edizioni Piemme (9 luglio ore 21.00).

Gli altri autori che animeranno questi incontri saranno: Elena Magnani con La segnatrice – Giunti Editore (1 luglio ore 21.00), lo scrittore castelnovese Paolo Puliti con Un’ indagine a palazzo – Il Viandante (15 luglio ore 1.00), Simone Terreni con A superar lo Inferno. La crescita personale e professionale con Dante e Virgilio – Trèfoglie (16 luglio ore 21.00), Rossano Ercolini con Il bivio: manifesto per la rivoluzione ecologica. – Baldini+Castoldi (22 luglio ore 21.00), e la scrittrice Lidia Coltelli con Il calzare della sposa – Tralerighe (23 luglio ore 21.00).

Inoltre, la Commissione Pari Opportunità del Comune di Castelnuovo di Garfagnana proporrà due convegni sul tema “della tutela della donna nella realtà della violenza di genere. Spunti di riflessione” (14 luglio ore 20.30) e “Ciascuno a suo modo! Medicina di genere” (21 luglio ore 21.00).

Infine, per i più piccini (ma non solo), tutti i giovedì pomeriggio di Luglio e 4/18/25 Agosto dalle ore 18.00, al Parco Dronero, si terranno gli incontri di “Nati per leggere”, curati dalla Biblioteca Civica D. Pacchi.

MUSICA:

Jazz d’autore e non solo per gli eventi musicali nell’ambito del Festival internazionale di musica classica e jazz International Academy of music con i seguenti concerti: Ensemble Vocale Jazz – “Latin Jazz Night” (25 giugno ore 21.30 in Piazza Umberto), Orchestra Sinfonica Cupiditas – Sinfonia n. 6 “Pastorale” (1° luglio ore 21.30 al Teatro Alfieri), Adam Lemanczyk Mental trio (5 luglio ore 21.30 al Teatro Alfieri), Quintetto Jazz (14 luglio ore 21.30 in Piazza Umberto), Concerto dei docenti (30 giugno e 3 luglio alle ore 21.30 al Teatro Alfieri).

Quest’anno anche la Filarmonica “G. Verdi” partecipa al programma di Vivere Castelnuovo regalandoci un concerto serale sotto il Loggiato Porta (26 giugno ore 21.00).

I mercoledì (6, 20, 27 luglio ore 21.00) la tensostruttura dell’ex Pattinaggio ospiterà le serate di Baby Dance dedicate ai più piccoli.

Infine, per 4 domeniche (3, 10, 17, 24 luglio ore 21.00) si ballerà con la musica di Luca e Katia, delle Cugine di Campagna, di Adele e dei Ciao.

TEATRO:

Grazie alla collaborazione con Lucca Teatro Festival – Che cosa sono le nuvole? saranno proposti due spettacoli rivolti al pubblico di ogni età e messi in scena da La Cattiva Compagnia Teatro: Alice attraverso lo specchio messo (7 luglio ore 21.00) e Chi aiuta Pierino? (13 luglio ore 21.00).

Il terzo appuntamento, organizzato in sinergia con Il Sistema Museale Territoriale della Provincia di Lucca nell’ambito del Festival del Sorriso, vedrà la rappresentazione di Folle la guerra e chi per lei si svena …, di e con Ugo Giulio Lurini (26 luglio ore 21.00)

CINEMA:

La rassegna cinematografica, a cura della Consulta dei Giovani del Comune di Castelnuovo di Garfagnana, propone tre film: aprirà la stagione cinematografica, martedì 5 luglio ore 21:15, il film Joker di Todd Phillips, pellicola del 2019 che ha rilasciato nel 2020 il premio Oscar come miglior attore a Joaquin Phoenix. Il film, inoltre, si è aggiudicato il Leone d’oro alla 76ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, vincendo inoltre due Golden Globe.

Seguirà martedì 12 luglio ore 21,15 il film musical The greatest showman, etto nel 2017 da Michael Gracey che ha come protagonista Hugh Jackman nel ruolo di Phineas Taylor Barnum, fondatore del Ringling Bros. e Barnum & Bailey Circus. Il film ha ricevuto 1 nomination ai premi Oscar e 2 nomination ai premi Golden Globe.

Ultimo appuntamento martedì 19 luglio ore 21,15 con il film Il diritto di contare, diretto nel 2016 da Theodore Melfi. Il film, che ha ricevuto tre candidature ai Premi Oscar, tra cui al miglior film, racconta la storia vera della matematica, scienziata e fisica afroamericana Katherine Johnson, che collaborò con la NASA, sfidando il razzismo e tracciando le traiettorie per il Programma Mercury e la missione Apollo 11.

FOTOGRAFIA:

Anche quest’anno ci sarà spazio per le mostre fotografiche, le letture del Portfolio Ariosto (Sabato 6 e domenica 7 agosto), il conferimento del premio “Rodolfo Pucci” (Sabato 6 agosto) e le altre iniziative curate dal Circolo Fotocine Garfagnana nell’ambito della tradizionale rassegna Garfagnana Fotografia. Tra gli ospiti Michele Smargiassi (Venerdì 5 agosto ore 21.30).

GIOCHI:

Tutti i lunedì (4, 11, 18, 25 luglio ore 21.00) appuntamento per gli appassionati di giochi di ruolo con le serate organizzate dall’associazione Garfaludica.

VIVERE CASTELNUOVO è realizzato in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, la Fondazione Banca del Monte di Lucca, , la Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana, la Consulta dei Giovani del Comune di Castelnuovo di Garfagnana, la Commissione Pari Opportunità del Comune di Castelnuovo di Garfagnana, la Biblioteca Civica D. Pacchi, l’Unione Comuni Garfagnana, Lucca Teatro Festival – Che cosa sono le nuvole?, la Filarmonica “G. Verdi”, Iam Festival, Il Sistema Museale Territoriale della Provincia di Lucca, l’associazione Progetto Donna, l’associazione Garfaludica, il Circolo Fotocine Garfagnana, la libreria di Claudio Crudeli e la libreria Magnani.

INFO SUGLI EVENTI

Ingresso gratuito.

Ufficio Cultura – cultura@comune.castelnuovodigarfagnana.lu.it