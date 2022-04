Viva il 25 aprile, la festa civile più bella dell’anno.

La festa di tutti, perché la Liberazione e la Resistenza sono ciò che hanno permesso all’Italia, e quindi a tutti noi, di essere una Repubblica democratica.

Con gli occhi e il cuore rivolti a tutti coloro che, nel mondo, sono in cerca e in lotta per il loro 25 aprile, a partire dal popolo ucraino.