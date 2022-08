VITTORIO FANTOZZI SU CANDIDATURA DI LUCCA A CAPITALE DELLA CULTURA 2026

Ci provai in tutti i modi, con interventi e dichiarazioni pubbliche e perfino con un webinar, ma non fui in grado di riportare unità laddove il seme della divisione campanilistica e del personalismo si era insinuato.

Era chiaro che si sarebbe andati a sbattere, e così fu.

Lucca e Viareggio si fecero una guerra empia e stupida e nessuna delle due ottenne la nomina a Capitale italiana della cultura 2024.

Perché per vincere ci voleva un progetto comune, una progettualità territoriale, un coinvolgimento di più realtà istituzionali, economiche, sociali e culturali di tutta la provincia.

Mario Pardini, annunciando la candidatura di Lucca a Capitale della cultura 2026, mostra subito un altro approccio e si dichiara pronto a dialogare e a condividere il progetto con altri comuni della Lucchesia, in particolare Pescaglia e Viareggio, a prescindere dal colore politico delle Giunte.

Vince chi ha un progetto che lasci un’eredità al territorio, non chi ha i monumenti più belli.

E chi sa far fruttare i simboli del passato, come Giacomo Puccini, come forza creatrice per immaginare il futuro.

Dentro e fuori le istituzioni, il mio impegno al fianco di questo comune sforzo sarà intenso e convinto.