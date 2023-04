VITTORIA DELLA BCL SUL DON BOSCO LIVORNO

Bcl – Don Bosco Livorno

Primo quarto dell’ultima di campionato di Serie C Gold di un match che non ha alcun valore per la classifica se non quello di registrare il punteggio sugli annali del basket, di una C Gold che dal prossimo anno sparirà definitivamente.

L’avvio di partita è con Barsanti che infila una delle sue bombe, poi è il Don Bosco a dettare le regole che si porta in vantaggio fino a un minuto dal termine, quando Pierini firma il 21/21 finale.

Nel secondo tempino il Bcl riesce a scuotersi riprendendo a giocare sui ritmi che lo hanno portato alla conquista dei playoff. Sorpassa con Russo, prendendo il comando del gioco, mamtenendolo fino al riposo lungo chiudendo a 46/36.

La ripresa è di marca labronica, il Don Bosco è una squadra che non molla, fatta di ragazzi giovanissimi, considerando che il più anziano è il capitano Paoli che ha 22 anni. Il Bcl comunque riesce a condurre attingendo all’esperienza e alla migliore tecnica di gioco chiudendo il terzo quarto sul 67/57.

E’ ancora una volta il Don Bosco a prendere l’iniziativa, i ragazzi di Barilla ci credono e spingono molto forte fino ad impattare a due dal termine e sorpassare poi per giungere a fine partita di nuovo in parità, obbligando il Bcl ad impegnarsi per altri 5 minuti dell’overtime.

Cinque minuti per decidere chi si porterà a casa gli ultimi due punti della stagione, un occasione che Nalin e i suoi ragazzi non sono disposti a lasciarsi sfuggire.

Apre Del Debbio poi Lippi, Simonetti e Tempestini chiudono definitivamente la pratica Don Bosco sul punteggio di 94/87.

Ed ora testa solo ai playoff, c’è una settimana di tempo per ricaricare energie e concentrazione per la prima partita delle cinque in programma che si giocherà in trasferta il 30 Aprile.

21/21 – 46/36 – 67/57 – 81/81 – 94/87

21/21 – 25/15 – 21/21 – 14/24 – 13/6

Bcl

Landucci 2, Burgalassi 7, Lenci, Lippi 8, Barsanti 6, Russo 5, Tempestini 13, Del Debbio 24, Simonetti 19, Piercecchi ne, Pierini 10, Rinaldi

All. Nalin, ass. Giuntoli

Don Bosco Livorno

Ciano 27, Dodoli, Baroni 5, Paoli 13, Maniaci 2, Carlotti, Lamperi 2, Giachetti 6, Rovetto 8, Deri 5, Mori 17, Balestri 2

All. Barilla, ass. Bereziartua