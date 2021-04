Vita associativa: il Circolo “Sirio Giannini” in assemblea per approvare i bilanci, rinnovare il direttivo e discutere le future attività

È convocata per venerdì 16 aprile alle ore 17:30 in prima convocazione e alle ore 18:00 in seconda l’Assemblea annuale 2021 dei soci del Circolo culturale “Sirio Giannini”. All’ordine del giorno l’approvazione del conto consuntivo 2020 e del bilancio preventivo 2021, l’elezione del nuovo direttivo, le proposte e la discussione sulle future iniziative del Circolo e vari ed eventuali altri argomenti.

Il presidente uscente Giuseppe Tartarini ricorda ai soci che gli adempimenti statutari sono necessari per il proseguimento dell’attività sociale. In particolare, l’attuale direttivo è giunto alla fine del triennio del proprio mandato, per cui si rende necessario procedere alla nomina dei nuovi membri, che devono essere in numero da 5 a 7. Possono candidarsi tutti i soci che lo desiderano, inviando il proprio nominativo al presidente o dichiarandolo all’inizio dell’assemblea.

La partecipazione è aperta a tutti gli interessati, ma hanno diritto di voto sui bilanci e sul rinnovo del direttivo solo i soci in regola con il pagamento della quota associativa. Chi non può partecipare personalmente ha la possibilità di inviare al presidente una mail delegando al voto un socio di propria fiducia.

A causa dei decreti Covid, l’assemblea si terrà on-line sulla piattaforma Jitsi Meet. Il link per collegarsi è https://meet.jit.si/ circolosiriogiannini.