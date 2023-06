Visto i risultati, non sarebbe forse il caso di spostare la statua?

Parliamo de “Il Dito” (medio) di Milano: la scultura di Piazza Affari di fronte alla Borsa di Milano che…

Non crediamo affatto a superstizioni come i gatti neri o passare sotto la scala, ma coasì per dare un pò più di coraggio all’economia italiana che in questi decenni davvero non ha passato i periodi migliori e vede continue vendite all’estero o trasferimenti all’estero o chiusure, con la conseguenza che i titoli quaotati in Borsa sono sempre meno, forse sarebbe il caso di spostare questa scultura non bella diciamo la verità.

Si tratta di L.O.V.E. dal titolo il Dito medio di Cattelan che doveveva essere qui posta provvisoriamente, ma che poi come avviene in Italia è rimasta. E così mentre negli States abbiamo il Toro che significa che la Borsa ha euforia, da noi in Italia si ha una statua che sembra a metà strada tra un gesto gloliardico ed un’azione di ambientalisti emuli del ’68.

Chiunque sia passato da Piazza Affari a Milano una foto alla grande mano col dito medio, che staziona lì nel bel mezzo proprio davanti al Palazzo della Borsa, l’avrà sicuramente fatta. E non dite di no perché non vi credo!

Si tratta di un’opera provocatoria di un artista provocatorio ed effettivamente risulta difficile resistere alla tentazione di non fotografarla (e instagrammarla). Ma vi siete però mai chiesti del come mai sia lì e che significato abbia?

Dietro al Dito di Milano c’è la mano di Maurizio Cattelan, artista padovano, classe 1960. È noto principalmente per creazioni provocatorie e dissacranti, in cui riesce a trasformare l’ironia in arte.

La sua opera non si limita alla scultura, ma spesso è affiancata a performance di vario genere.

L’opera, inaugurata nel settembre 2010, è registrata all’anagrafe col nome di L.O.V.E., acronimo di libertà, odio, vendetta, eternità. E, casualmente, significa anche amore in inglese.

A prima vista sembra una mano che fa un gestaccio, il cosiddetto dito medio universalmente noto, ma a guardarla bene rappresenta una mano intenta a fare il saluto romano e che ha le dita mozzate, come se fossero state erose dal tempo. Tutte tranne… il dito medio!

Trovandosi collocata di fronte a Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa di Milano e in chiaro stile fascista, è stata intesa dai più come gesto volgare e irriverente nei confronti del mondo della finanza più che verso un’architettura razionalista che al di là del periodo di realizzazione ha fatto scuola nel mondo.

Cattelan non ha mai confermato né smentito questa tesi, limitandosi a spiegare che il “suo” Dito è destinato “soprattutto all’immaginazione, all’immaginazione di tutti quanti, di quelli che ce l’hanno“. Quindi, immaginatevi un po’ quello che volete! Ma è inutile negare che la prima cosa che viene in mente sia il gestaccio verso la Borsa più che verso Palazzo Affari. Quindi contro l’economia italiana. Ed è noto l’autolesionismo italico!

La scultura è alta 11 metri in totale: quasi 5 di mano con ciò che rimane delle dita, il resto è basamento.

È stata realizzata in puro marmo di Carrara.E ci piacerebbe sapere il costo e chi l’ha pagato per far del male alla città ed all’Italia. perchè naturalmente tutti gli uomini d’affari che vengono a Milano poi portano via la foto e ridono di noi.

Inizialmente doveva essere un’installazione temporanea e soggiornare in Piazza Affari soltanto per un paio di settimane. La giunta Pisapia, con lo zampino di Stefano Boeri allora Assessore alla Cultura, ha però poi deciso di tenerla lì nel cuore della finanza milanese (e italiana).