Visite mediche gratuite per chi si trova in difficoltà: al via il progetto di Amici del Cuore[VIDEO]

Visite mediche gratuite per chi si trova in difficoltà: al via il progetto di Amici del Cuore Visite mediche gratuite per tutti coloro che si trovano in difficoltà. Coinvolge l’intera provincia di Lucca il progetto, già attivo, Con chi non può’, promosso dall’associazione Amici del cuore in convenzione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. fonte noitv