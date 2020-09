Visite guidate e incontri con gli artigiani – Gli eventi di “Alfabeto artigiano” – Palazzo Mediceo fino all’11 ottobre 2020

All’interno della mostra “Le Mani eccellenze in Versilia – Alfabeto artigiano”, che si tiene a Seravezza fino all’11 ottobre prossimo, sono previsti diversi eventi collaterali di grande interesse. Si parte dalle visite guidate per arrivare ai “Sabato con gli artigiani” che prendono il via sabato 26 settembre alle ore 11 con “Il sapere e l’ingegno artigiano” a cura di Antonio Giannecchini, esperto conoscitore del Museo del Lavoro e delle Tradizioni popolari della Versilia Storica.

Nel dettaglio, le visite guidate in programma sono al Palazzo Mediceo a cura di Galatea Versilia (venerdì 25 settembre, ore 18.30, prenotazioni ai n. 349 1803349 – 339 8806229); alla mostra “Alfabeto Artigiano” e alla Fondazione Arkad a cura dell’Associazione Culturale Ville Borbone e Dimore Storiche della Versilia (sabato 26 settembre, ore 16, prenotazioni a info@ associazionevilleversilia.com – 338 2386211 – 333 4217954); a Palazzo Mediceo “a lume di candela”, sempre a cura di Galatea Versilia (venerdì 2 e 9 ottobre, ore 21).

Per l’appuntamento del “Sabato con gli artigiani” si inizia con un professionista che in passato ha collaborato all’allestimento del Museo del lavoro e delle tradizioni popolari della Versilia Storica di Palazzo Mediceo. Per questo workshop (limitato a dieci partecipanti per svolgere l’incontro in completa sicurezza) Antonio Giannecchini ha scelto tre oggetti dalle collezioni del museo e li presenta al pubblico come esempi della sapienza e dell’ingegno artigianali del passato, nella vita quotidiana in ambito familiare o lavorativo. “I tre oggetti che presenterò durante l’appuntamento – dice Giannecchini – sono il bozzero, contenitore che si usava per misurare olive e granaglie (il bozzero è un’antica misura di capacità della Toscana, equivalente a un ottavo dello staio), la lampada a carburo e la trappola per topi”. Si tratta di oggetti che appartengono al nostro passato, la cui conoscenza si conferma interessante per capire meglio la nostra cultura di origine.

L’appuntamento successivo è fissato per sabato 3 ottobre, sempre alle ore 11, con l’incontro dal titolo “Dall’idea all’oggetto di design” a cura di Alessandro Benedetti di Woodbe. Si finirà poi sabato 10 ottobre con “Il libro antico come manufatto e prodotto artigianale” a cura di Michela Corsini (Biblioteca “Sirio Giannini”, Seravezza) e Stella Sanguinetti (presidente della sez. restauro CNA La Spezia).