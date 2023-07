Visite guidante insolite all’Orto Botanico:

Dal 6 luglio al 17 agosto – ogni giovedì alle ore 18 – l’Orto botanico di Lucca in collaborazione con l’associazione A.Di.P.A., propone visite guidate insolite, percorsi che permettono di approfondire, all’ombra di grandi alberi e piante tropicali, al riparo dall’afa cittadina, temi diversi dall’utilità delle piante, alla loro importanza nell’immaginario e nella tradizione, alle loro strategie adattative, ecologia e monumentalità.

“L’Orto botanico rappresenta uno dei luoghi più belli e amati di Lucca – afferma l’assessore alla cultura Mia Pisano – l’organizzazione di queste visite guidate è un’ulteriore occasione per scoprire il mondo delle piante e comprendere quanto questi esseri viventi siano fondamentali per il nostro futuro”.

Si parte giovedì 6 luglio alle 18 con “le piante tintorie e tessili: alla scoperta di un’arte antica”; poi il 13 luglio gli alberi monumentali dell’Orto botanico di Lucca; il 20 luglio “Alberi insoliti: storie meno conosciute di piante significative”; 27 luglio “Imitare le piante: invenzioni e utilizzi”; 3 agosto “Frutti insoliti, piante edibili da tutto il mondo”; 10 agosto “Storia, tradizione e magia delle piante per San Lorenzo”; 17 agosto “l’Orto botanico di Lucca e il Museo Cesare Bicchi” – apertura straordinaria dei locali che custodiscono le collezioni museali.

Tutte le visite iniziano alle 18, la durata del percorso è di circa un’ora, è possibile partecipare fino a esaurimento posti, per questo si consiglia la prenotazione tramite piattaforma di prenotazione e biglietteria online Summae o telefonando alla biglietteria dell’Orto botanico 0583 442482 (dalle 10:30 alle 19:00) www.ortobotanicodilucca.it Per partecipare è sufficiente l’acquisto del biglietto di ingresso. In caso di maltempo le visite saranno annullate.