Visita in Comune questa mattina del regista e del produttore di “Security”, in vista dell’uscita del film girato quasi interamente a Forte dei Marmi

Questa mattina il Sindaco Bruno Murzi, insieme al vicesindaco Graziella Polacci e al consigliere Luigi Trapasso, hanno ricevuto in Comune il regista del film Peter Chelsom ( “ Serendipity”, “Shall We Dance?”, alcuni dei film da lui diretti ) e Marco Cohen produttore di Indiana Production.

L’uscita del film, tratto dall’omonimo romanzo di Stephen Amidon (autore anche del libro Il Capitale Umano), interpretato da Marco D’Amore, che ne è protagonista, accanto a Maya Sansa, Fabrizio Bentivoglio, Valeria Bilello, Silvio Muccino, Tommaso Ragno, Ludovica Martino, Giulio Pranno e Beatrice Grannò, direttore della fotografia Mauro Fiore, vincitore del premio Oscar nel 2010 per “Avatar” , è prevista nelle sale cinematografiche a gennaio 2021. A questo proposito Chelsom e Cohen hanno voluto anticipare personalmente al primo cittadino il trailer, oltre a concordare con lui, gli aspetti promozionali e l’organizzazione di un evento anteprima nel mese di dicembre a Forte dei Marmi.

“ Ringrazio il maestro Peter Chelsom – tiene a sottolineare il Sindaco – perché da quello che mi ha mostrato in anteprima, traspare non solo l’altissima qualità del prodotto finale, ma anche la profonda conoscenza e affetto che il regista nutre per la nostra cittadina. E non posso esimermi dal ringraziare Marco Cohen affezionato ospite di lunga data a Forte dei Marmi che insieme a Chelsom ha voluto che il film venisse girato proprio qui, luogo a loro caro e familiare”.

Così noto a entrambi che Chelsom ha dichiarato: “Ho selezionato personalmente le location interessate, via per via, perché ne conosco ogni dettaglio. Pur vivendo a Los Angeles trascorro da anni gran parte della vita nella mia casa in Italia, a Fivizzano ed essendo ad un’ora di macchina da qui, ho avuto modo nel tempo di innamorarmi di Forte dei Marmi”.