VISITA IN AZIENDA AGRICOLA E PRODOTTI BIOLOGICI DONATI AGLI STUDENTI DELL’ALBERGHIERO DI SERAVEZZA

Bertonelli: “Una lezione per conoscere fatica e soddisfazioni di questo lavoro”

Ogni lunedì prodotti donati alla scuola per la pratica in cucina

SERAVEZZA – Conoscere la fatica e la soddisfazione del lavoro agricolo per cucinare i prodotti della terra con maggiore consapevolezza. È l’iniziativa promossa dall’assessorato alla cultura e dall’Istituto Albergiero Marconi che hanno accolto con gratitudine la proposta avanzata dall’azienda agricola Amo.

L’assessora Vanessa Bertonelli e il dirigente scolastico Lorenzo Isoppo hanno compiuto un sopralluogo nell’azienda che si è impegnata, da qui alla conclusione dell’anno scolastico, a fornire ogni lunedì mattina alla scuola seravezzina, prodotti biologici coltivati nell’azienda che ha sede a Crociale di Pietrasanta. Prodotti particolarmente utili agli studenti che li utilizzeranno

per le loro lezioni pratiche di cucina.

“Desideriamo ringraziare Barbara Foffa e il figlio Mattia Berti per questa disponibilità che viene accolta con riconoscenza – spiega l’assessora Vanessa Bertonelli -, a breve gli studenti verranno accompagnati nell’azienda per conoscere da vicino le tecniche di produzione, dalla concimazione naturale trattandosi di prodotti biologici, sino alla raccolta. Una visita importante anche per comprendere da vicino l’importanza di questo lavoro, la fatica e l’impegno richiesti dalla coltivazione ma anche le soddisfazioni che ne derivano”.