Visita guidata con l’artista al Palazzo delle Esposizioni per “Cubanìa. Canto all’identità”

Visita guidata con l’artista al Palazzo delle Esposizioni per “Cubanìa. Canto all’identità”

giovedì 22 ottobre alle 16, 16,45 e 17,30

Ingresso libero, prenotazione obbligatoria

Prenotazioni aperte per le prossime visite guidate gratuite alla mostra “Cubanìa. Canto all’identità”, tenuta dall’artista Ramón Cotarelo Crego, che si terranno giovedì 22 ottobre 2020 con inizio alle 16, alle 16,45 e alle 17,30. La mostra, al Palazzo delle Esposizioni di Lucca, è voluta e organizzata dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca e dalla Fondazione Lucca Sviluppo, aperta a ingresso libero fino al 22 novembre 2020 (dal martedì alla domenica, dalle 15.30 alle 19.30).

Ramón Cotarelo Crego, nato a Cuba nel 1951, è architetto ed ha svolto diversi studi di specializzazione sul restauro dei monumenti e centri storici in Italia. Ha dedicato tanti anni allo studio, ricerca, divulgazione e recupero del patrimonio architettonico. Docente, conferenziere e professore invitato in diverse istituzioni in numerose Nazioni, è stato consulente UNESCO in Africa e America Latina.

Le prossime visite guidate gratuite con l’artista sono giovedì 29 ottobre e giovedì 5, 12 e 19 novembre 2020; le visite sono alle 16, alle 16,45 e alle 17,30.

Per prenotare: mostre@fondazionebmlucca.it, 0583464062.

“Cubanìa. Canto all’identità” è aperta dal 16 ottobre al 22 novembre 2020, dal martedì alla domenica con orario 15,30-19,30, a ingresso libero.

Per informazioni: www.fondazionebmluccaeventi.it; mostre@fondazionebmluccaeventi.it. —