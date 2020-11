Visita dell’assessora Vietina al Grand Universe Lucca

L’assessora alle politiche di genere e alla memoria, Ilaria Vietina, durante l’aperitivo al Grand Universe Lucca, si è complimentata, anche a nome della città di Lucca, con Marialina Marcucci, per il coraggio dimostrato nell’aver deciso di aprire un grande albergo proprio nel periodo di lockdown. Probabilmente è uno dei pochi, se non l’unico hotel in Italia, a fare una scelta del genere. Il che dimostra ancora una volta il coraggio, l’intraprendenza e la lungimiranza di Marialina Marcucci, non a caso vincitrice, quest’anno, del prestigioso Premio Marisa Bellisario per l’imprenditoria. Tutte doti che – come ha sottolineato Ilaria Vietina – si aggiungono a un valore di riferimento: l’amore per Lucca, la città in cui da anni ha scelto di vivere.

Nei giorni scorsi anche il sindaco, Alessandro Tambellini, aveva fatto visita al Grand Universe Lucca.