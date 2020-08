Virus informatici, attenzione alle false email intestate al Centro prelievi di Lucca LUCCA, 28 agosto 2020 – Stanno circolando in questi giorni email intestate al Centro prelievi di Lucca con loghi dell’Azienda sanitaria e falsi indirizzi con suffisso @usl2.toscana.it. Si tratta di virus o tentativi di frode per i quali sono già stati presi tutti gli adeguati provvedimenti. Chiunque ricevesse questo tipo di email è pregato di non aprirlo e segnalarlo come spam. (pp)