VIRTUOSO & BELCANTO: I DUE GIOVANI TALENTI BENJAMIN GATUZZ E RICCARDO BISATTI INCANTANO VILLA BERTELLI, ACCOMPAGNATI DALL’ORCHESTRA DELLA TOSCANA

Lucca, 27 luglio 2023 – Un concerto unico che mette in scena la maestria di due giovani talenti musicali provenienti da parti opposte del mondo, accompagnati dalla maestria dell’Orchestra della Toscana. Domani sera, venerdì 28 luglio alle 21.15, l’eccellenza di Virtuoso & Belcanto Festival travolge anche Villa Bertelli, a Forte dei Marmi, con un concerto che vede come protagonisti Benjamin Gatuzz, giovane e talentuoso violinista venezuelano, e il direttore Riccardo Bisatti che, per l’occasione, dirigerà l’Orchestra della Toscana. Gatuzz e Bisatti sono due giovani prodigi che, nonostante provengano da due realtà completamente diverse, hanno molte cose in comune: entrambi, sin dalla più tenera età, hanno maturato il loro amore e la loro passione per la musica, esercitando il loro talento e divenendo, sin da giovanissimi, dei musicisti stimati a livello mondiale. Gatuzz da Caracas, in Venezuela, e Bisatti da Novara, in Italia: due giovani che partono da molto lontano e che si incontrano e fondono la loro musica nel magico scenario di Villa Bertelli, insieme ai 44 elementi dell’Orchestra della Toscana, per uno spettacolo travolgente e indimenticabile. Gatuzz, tra i tanti riconoscimenti ottenuti nel corso della sua carriera, è anche il vincitore del Concorso Solistico Virtuoso&Belcanto 2022 e della borsa di studio Oleodinamica service 2022. Domani sera i musicisti incanteranno il pubblico con un repertorio musicale di altissimo livello: “Concerto in re maggiore op. 77 per violino e orchestra” di Brahms e “Quinta Sinfonia in do minore op. 67” di Beethoven.

Biglietti disponibili qui: https://www. virtuosobelcanto.com/