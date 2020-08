Violenza di genere: lo sportello d’ascolto di Querceta riapre al pubblico

Non ha mai smesso di operare, neppure nel momento più duro dell’emergenza coronavirus, rivelandosi anzi più che mai necessario e utile proprio in quei giorni che per tutti sono stati di lunga e forzata permanenza fra le mura domestiche. Adesso lo sportello antiviolenza di Querceta riprende anche i ricevimenti in presenza.

Lo annuncia il consigliere delegato alle pari opportunità del Comune di Seravezza Vanessa Bertonelli. «Per tutto il periodo del lockdown e fino ad oggi lo sportello ha sempre funzionato via web, ma adesso può finalmente tornare ad accogliere anche fisicamente le donne che hanno bisogno di aiuto», dice. «Il servizio è organizzato nel rispetto delle normative di sicurezza sanitaria Covid-19».

Lo sportello antiviolenza di Querceta è gestito dalla Casa delle Donne di Viareggio nei locali messi a disposizione dalla Croce Bianca nella propria sede di via delle Contrade. È aperto il lunedì dalle 9:30 alle 12:30 e il mercoledì dalle 15:30 alle 18:30. Per appuntamenti è attivo il numero verde 800 800 811. Alle donne che si rivolgono allo sportello sono garantiti ascolto, accoglienza, riservatezza, anonimato e gratuità.