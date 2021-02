Violenta e rapina prostituta, arrestato 36 enne

MASSAROSA – I Carabinieri della Stazione di Massarosa, al termine di un’ attività d’indagine, hanno arrestato Jonathan Fallani , fiorentino, 36enne, ritenuto responsabile dei reati di violenza sessuale, rapina aggravata, lesioni personali e porto di armi atte ad offendere.

I fatti risalgono allo scorso 29 gennaio quando il soggetto, dopo aver preso un appuntamento tramite un annuncio su un sito di incontri, si è recato a Massarosa presso un appartamento in uso ad una giovane prostituta.

Dopo aver consumato un rapporto sessuale dietro pagamento, l’uomo ha richiesto alla ragazza un rapporto non protetto ricevendo un secco rifiuto.

Rifiuto che ha fatto scattare la violenza: il Fellani ha prima colpito la ragazza con schiaffi e pugni poi le ha puntato un coltello alla gola e l’ha costretta a subire il rapporto non protetto facendosi infine consegnare il denaro che aveva in casa, circa 500 euro, per poi scappare.

La giovane, subito dopo essere riuscita a chiamare i Carabinieri, è stata portata al pronto soccorso da dove poi è stata dimessa con una prognosi di 21 giorni. I militari dell’Arma hanno subito avviato le prime indagini e, tramite la visione di alcune telecamere di videosorveglianza presenti nei pressi dell’appartamento della ragazza, sono riusciti a risalire all’autovettura utilizzata dall’uomo per la fuga.

Le successive indagini hanno portato all’individuazione del Fallani in un appartamento di Firenze, la cui perquisizione ha consentito di rinvenire il coltello utilizzato contro la vittima. L’uomo è stato quindi condotto presso la casa circondariale di Prato.

fontenoitv