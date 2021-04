Violano la quarantena, due denunciati

Torre del Lago – I carabinieri di Torre del Lago hanno denunciato due persone che, nonostante dovessero stare in quarantena Covid, sono stati sorpresi mentre circolavano per le vie della frazione

. La coppia, un uomo ed una donna, transitava in auto ed è stata fermata da una pattuglia. Nel controllo, i militari hanno accertato che i due non potevano essere in giro poiché, già da alcuni giorni prima, sottoposti dall’Asl alla quarantena. Per entrambi è scattata una denuncia per violazione alle norme previste per il contenimento della pandemia.

I Carabinieri della Compagnia di Viareggio peraltro ieri hanno sanzionato con multe 11 persone che, a vario titolo, non hanno rispettato le norme in vigore e, in particolare, quelle relative al distanziamento, agli orari di coprifuoco e all’uso della mascherina.