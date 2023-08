Vinto il ricorso in Tribunale, i negozi possono rimanere al Mercato del Carmine

LUCCA – Le attività commerciali al Mercato del Carmine potranno rimanere aperte. Il Bar del Sole e la Macelleria Simonetti hanno infatti vinto il ricorso al Tribunale di Lucca contro lo sgombero deciso dal Comune. I due esercizi commerciali erano rappresentati dagli avvocati Angelita Paciscopi e Anna Cordoni. Il Comune aveva deciso lo sgombero per poter procedere con i lavori finanziati dal Pnrr.

Il bar del Sole e la macelleria Simonetti restano, almeno per ora, al Mercato del Carmine. I due negozi hanno infatti vinto il ricorso al Tribunale di Lucca ottenendo l’annullamento dell’ordinanza di sgombero decisa dal Comune per procedere con i lavori finanziati con i fondi del Pnrr. Differente destino per gli altri commercianti, due ortofrutta, rimasti al Mercato, che non avendo presentato ricorso, d’accordo con la società concessionaria incaricata della riqualificazione dell’immobile, hanno trasferito i propri banchi nel chiostro interno della struttura. Rappresentati dagli avvocati Angelita Paciscopi e Anna Cordoni, gli esercenti si dicono soddisfatti per il risultato e colgono l’occasione per chiarire alcuni aspetti della vicenda.