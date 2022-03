Vino, boom di prevendite per l’Anteprima 2022 – Chianti Lovers & Rosso Morellino

Entusiasmo e partecipazione nei primi giorni di prevendita per l’ingresso all’evento in programma alla Fortezza da Basso di Firenze domenica 20 marzo

Centinaia i biglietti già venduti in pochi giorni dall’annuncio del ritorno in presenza del salone dedicato alle nuove annate delle due denominazioni

Firenze, 17 marzo 2022 – Oltre 400 le etichette in degustazione, di cui la metà nuove annate in anteprima, e circa 110 aziende presenti con i propri stand per gli assaggi. Numerosi anche i giornalisti che si stanno accreditando per partecipare.

Nell’era pre Covid la Fortezza da Basso di Firenze, tradizionale location dell’Anteprima, era abituata ad accogliere oltre 4 mila amanti del buon vino. Quest’anno saranno proposti in degustazione nuove annate di Chianti D.O.C.G. 2021, Superiore 2020 e Riserva 2019, in uscita nel 2022 e Morellino di Scansano D.O.C.G. 2021 e Riserva 2019, in uscita nel 2022. Inoltre sarà possibile vedere i nuovi gadget targati Chianti Lovers, dalle t-shirt ai cappellini, in vendita online dal 20 marzo su www.chiantilovers.store e sul sito del consorzio www. consorziovinochianti.it

L’iniziativa è organizzata e promossa da Ascot – Associazione Consorzi Toscani per la qualità agroalimentare e realizzata grazie al cofinanziamento Feasr del piano di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Toscana (sottomisura 3.2 anno 2019).

“E’ quasi tutto pronto per un’edizione dell’Anteprima che sarà certamente di altissima qualità per il numero e il valore delle aziende presenti – commentano Giovanni Busi, Presidente del Consorzio Vino Chianti, e Bernardo Guicciardini Calamai, Presidente Consorzio Tutela Morellino di Scansano -. Siamo lieti che il pubblico stia rispondendo con tale entusiasmo”.