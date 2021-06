Villetta ospita anche un ponte ferroviario, che fu realizzato per ovviare alla profonda valle creata dal fiume Serchio tra le stazioni di Villetta – San Romano e quella del Poggio. E’ costituito da 13 arcate a tutto sesto da 25 metri più una da 12 metri. L’infrastruttura si estende per 410 metri di lunghezza e si eleva per oltre 50 metri di altezza; queste proporzioni classificano il ponte ferroviario in muratura come il più alto d’Europa.