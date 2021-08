VILLA PAOLINA – INSIEME AL MUSEO: LABORATORI DIDATTICI E VISITE GUIDATE

INSIEME AL MUSEO: LABORATORI DIDATTICI E VISITE GUIDATE

Green pass per i luoghi della cultura

Insieme al Museo: al via l’iniziativa che coinvolge i palazzi della cultura, le mostre e le bellezze in essi racchiuse. Un’esperienza di gruppo, guidata da esperti del settore, rivolta a ragazzi e adulti.

Si tratta in sostanza di visite guidate e di laboratori didattici che si terranno alla Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea Viani e a Villa Paolina, con particolare riguardo alle esposizioni in corso.

Il primo appuntamento con i laboratori è per il 10 agosto alle 18.30 a Villa Paolina con «Ambientazioni – Pinete e Marine». L’attività, che sarà ripetuta il 24 agosto, è ad ingresso gratuito e rivolta ai ragazzi dai 5 anni in avanti. Laboratori che si spostano alla Gamc il 17 e 31 agosto, sempre alle 18.30, con «La tavolozza della Natura – Colori naturali».

Le visite guidate sono due: una in programma il 15 agosto alle 21 alla Gamc, con «Universi Leggeri, la vita è un viaggio» di Jean Michel Folon, l’altra il 29 agosto sempre alle 21, ma a Villa Paolina, con «Pennelli e Pannelli – I colori di casa» di Oreste Paltrinieri.

Tutti gli incontri sono a numero chiuso ed è obbligatoria la prenotazione che può essere fatta chiamando il numero 3311558492 oppure inviando una mail all’indirizzo educahart@g

mail.com

Green pass: nuove regole per accedere ai luoghi della cultura

Si ricorda che a partire dal 6 agosto 2021, per accedere ai luoghi di cultura e ai Musei è richiesta la certificazione verde COVID-19 (Green pass) e documento di identità. In alternativa, è possibile presentare la documentazione che attesti un tampone negativo effettuato nelle ultime 48 ore. La Certificazione verde COVID-19 non è richiesta ai bambini esclusi per età (al di sotto dei 12 anni) dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.

Come avviene la verifica

L’utente dovrà mostrare al personale in servizio il relativo QR Code in formato digitale oppure cartaceo. Verrà richiesto di esibire un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici.

L’autenticità e validità della certificazione sono verificate in Italia attraverso l’APP nazionale VerificaC19.I dati personali del titolare della certificazione non vengono registrati dalla APP a tutela della privacy.