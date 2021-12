Villa Cavanis torna a fare scuola: sarà un campus internazionale

CAMAIORE – Un campus scolastico dai 3 ai 18 anni, dall’asilo al liceo. Villa Cavanis torna alle origini e dopo dieci anni di oblio e trascuratezza si appresta ad ospitare un polo formativo privato di eccellenza internazionale.

Una realtà innovativa e ambiziosa già pronta a decollare, presentato al Teatro dell’Olivo dalla Educa International School, il gruppo di imprenditori e professionisti italiani che hanno promosso il progetto. Si parla di un investimenti di almeno quattro milioni di euro. Si chiamerà E-destrict Versilia e proporrà un modello scolastico mai visto. Una struttura aperta tutto il giorno per 12 mesi l’anno, in grado di accogliere nel dopo scuola anche studenti non iscritti alla scuola e i genitori. Inglese, musica, sport e verde sono le parole d’ordine della Eis.

Riprende vita l’antica Villa Le Pianore appartenuta alla famiglia Borbone, luogo natale dell’ultima imperatrice d’Austria, oggi dei padri Cavanis. Saranno riqualificati gli spazi e create anche strutture sportive, campetti da calcio, tennis e una piscina con convenzioni con il Comune. Previsto anche il potenziamento della viabilità con un nuovo collegamento viario dal Cavanis a Rotaio.

Da settembre 2022 partiranno i corsi. Certo si tratta una scuola privata dai costi di iscrizione non esigui, ma sono previsti è previsto un programma di diritto allo studio per consentire l’iscrizione a studenti meritevoli indipendentemente dal reddito familiare.

fonte noitv