Villa Bertelli: “Voglio diventare un bambino vero!”, un gioco-spettacolo ispirato a Pinocchio di Carlo Collodi.

“Voglio diventare un bambino vero!” è un gioco-spettacolo per bambini e famiglie: Pinocchio è fuggito dal libro che Collodi sta scrivendo! Vuole scoprire da solo cosa si prova ad essere un bambino in carne e ossa. E nell’inseguirlo e conoscere il protagonista del suo racconto incontrerà pure il Gatto e la Volpe, la Fata Turchina e …tutti rigorosamente in carne ed ossa!