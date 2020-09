VILLA BERTELLI – “Victor Egger (1848 -1909) La filosofia spiritualista in Francia tra Ottocento e Novecento”

VILLA BERTELLI – “Victor Egger (1848 -1909) La filosofia spiritualista in Francia tra Ottocento e Novecento”

di Riccardo Roni Edizioni Mimesis per la collana Percorsi di confine

alla rassegna L’altra Villa di Villa Bertelli

Venerdì 18 settembre ore 18.00 Giardino dei lecci

Necessaria prenotazione 0584 787251. Ingresso libero

Incontro con la filosofia spiritualista del XIX Secolo venerdì 18 settembre, alle ore 18, nel Giardino dei lecci di Villa Bertelli a Forte dei Marmi, dove si terrà la presentazione dell’ultimo libro del prof. Riccardo Roni, docente universitario di Storia della filosofia e di Filosofia morale nonché presidente della sezione lucchese della Società Filosofica Italiana: Victor Egger (1848-1909). La filosofia spiritualista in Francia tra Ottocento e Novecento, pubblicato dalle Edizioni Mimesis di Milano, nella prestigiosa collana “Percorsi di confine”, diretta da Pio Colonnello (Università della Calabria). L’evento rientra nel calendario preautunnale della rassegna L’altra Villa, a cura di Villa Bertelli.

Intervengono con L’Autore:

Giuliano Campioni, Ordinario di Storia della filosofia presso l’Università di Pisa. Mons. Giovanni Scarabelli, Docente universitario, Accademia Maria Luisa di Borbone. Alberto Veronesi, Direttore d’orchestra. L’organizzazione della giornata è a cura dell’Ass.Promo-Terr.

Si tratta del primo libro, sia in Italia che all’estero, interamente dedicato alla riscoperta di tutta l’opera del filosofo e psicologo francese “dimenticato” Victor Egger, personalità autorevole docente nelle principali università francesi, che fu, tra l’altro, professore del giovane Marcel Proust negli anni della Sorbona e collega di Henri Bergson. Victor Egger è il primo teorico, dal fronte della filosofia psicologica, di quello che di lì a poco diverrà il genere letterario del “monologo interiore”. Sulla base di una notevole influenza dell’idealismo di Fichte, Egger sviluppa un’indagine articolata intorno al linguaggio interiore, alla coscienza dialogica e soprattutto al tempo soggettivo della “pura durata”, fino ad affrontare, nei suoi ultimi corsi accademici, i temi del merito, della responsabilità e della solidarietà morale. Non da ultimo, sono celebri i suoi studi pionieristici sull’io dei morenti e sulla “visione panoramica” in punto di morte, oggetto di studio anche da parte della psichiatria. Necessaria prenotazione 0584 787251 ingresso libero.