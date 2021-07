VILLA BERTELLI – Verso l’isola che non c’è Spettacolo musicale a cura della banda La Marina e Gruppo per Servire

Verso l’isola che non c’è Spettacolo musicale a cura della banda La Marina e Gruppo per Servire

In scena il fantastico mondo delle favole

Domenica 1 agosto ore 21.30 Teatro estivo Villa Bertelli

Ingresso a pagamento 10 euro gratuito fino a 6 anni

Necessaria prenotazione 0584 787251

Il fantastico mondo delle favole torna di scena a Villa Bertelli, dove domenica 1 agosto alle 21.30 nel teatro estivo della Villa a Forte dei Marmi è in programma Verso l’isola che non c’è, lo spettacolo musicale a cura della banda cittadina La Marinara, in collaborazione con il Gruppo Per Servire. Un appuntamento chiaramente dedicato ai bambini, ma non solo, che avrà come filo conduttore l’indimenticabile Peter Pan, per l’occasione impegnato nella ricerca della famosissima isola che non c’è. Ma la sua spasmodica caccia sarà rallentata da indicazioni fuorvianti, che lo manderanno verso altri mondi fiabeschi, dove il pubblico ritroverà i personaggi di altre famosissime favole disneyane, come Mary Poppins, Gli antenati e Le mille e una notte. Gli artisti in scena saranno accompagnati dalle colonne sonore dei più amati cartoons hollywoodiani. Una serata all’insegna del divertimento e della fantasia, come solo il magico mondo dei bambini riesce ancora a creare. Ingresso a pagamento 10 euro e gratuito per spettatori fino a 6 anni. Necessaria prenotazione 0584 787251