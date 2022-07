VILLA BERTELLI – Una storia britannica e le vicende dei Reali

Una storia britannica e le vicende dei Reali

Il corrispondente Rai a Londra Marco Varvello con il suo ultimo libro Londra Anni Venti dal Covid a oggi, un mondo mutato

Presenta il giornalista Enrico Salvadori Sabato 23 luglio alle 18.00 Giardino dei lecci

Ingresso libero: Necessaria prenotazione

Graditissimo ritorno a Villa Bertelli del responsabile della sede Rai a Londra Marco Varvello, che sabato 23 luglio alle 18.00 nel Giardino dei lecci presenterà il suo ultimo libro Londra Anni Venti, Bompiani Editore. L’evento rientra nella rassegna Parliamone in Villa, condotta dal giornalista Enrico Salvadori. Accompagnamento musicale del maestro Andrea Caciolli. Se una decade può segnare un secolo, allora gli anni Venti in corso, contraddistinti da cambiamenti drastici, inquietudini e incertezze, rappresentano un potenziale giro di boa del XXI secolo, come lo erano stati del ventesimo secolo. Marco Varvello riesce a descrivere in modo diretto e coinvolgente nel suo romanzo, calato nella capitale britannica al tempo della Brexit e del Covid, sensazioni, paure ma anche speranze di un mondo alle prese con una nuova e imprevedibile realtà. Il giornalista e scrittore, ormai ‘londoner’ di adozione, è un volto che entra tutti i giorni nelle case degli italiani con i suoi servizi giornalistici e che, in occasione del Giubileo della Regina Elisabetta per festeggiare i settant’anni di regno, ha raccontato in diretta tutti gli eventi annessi e connessi a questo appuntamento, indimenticabile certo per il popolo britannico, ma anche per il mondo intero. Il noto corrispondente è un profondo conoscitore della materia: segue da anni le vicende che riguardano la Regina Elisabetta e in generale i Windsor, dopo essere stato inviato della Rai negli Stati Uniti e corrispondente dalla Germania.

Per informazioni e prenotazioni telefonare 0584 -78.72.51. Gli appuntamenti di Parliamone in Villa sono proposti in differita da Noi Tv (canale 12 in tutta la regione) ogni mercoledì e venerdì alle 21.15. Radio Bruno Toscana radio ufficiale degli eventi di villa Bertelli.