Un attimo di libertà – L’eterno omaggio dei Kinnara a Fabrizio De Andrè

Concerto di beneficenza a favore dell’associazione sclerosi multipla

Domenica 12 gennaio alle 17.30 Giardino d’Inverno Villa Bertelli

Ingresso a offerta

Musica e solidarietà. Domenica 12 gennaio alle 17.30 nel Giardino di Inverno di Villa Bertelli a Forte dei Marmi i Kinnara presenteranno Un attimo di libertà, un concerto, interamente dedicato alla sezione di Lucca dell’associazione italiana sclerosi multipla. Il gruppo musicale proporrà un viaggio nelle canzoni di Fabrizio De Andrè, un programma intenso, come la passione verso il grande cantautore genovese, a cui la band si è ispirata nel 2003 quando è nata. I Kinnara, infatti, da sempre rendono omaggio alla figura, all’arte e alla poesia di Fabrizio De Andrè attraverso le canzoni del compianto interprete e autore. Il nome Kinnara prende ispirazione dalla mitologia Indù dove, in alcuni testi, si narra di musicisti così bravi da essere trasformati dagli Dei in uomini-uccello, dotati di ali per volare fino in cielo e suonare solo per loro. In altri testi si dice fossero musici e guerrieri spietati al servizio degli stessi Dei. Ingresso a offerta.