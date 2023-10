VILLA BERTELLI – Terzo e ultimo appuntamento con Daniele Zucconi che presenta: L’Ombra della Pantera.

Vicende del condottiero Castruccio Castracani degli Antelminelli

Performance con alcuni attori e attrici

Modera Rudy Necciari

Terzo e ultimo appuntamento con Daniele Zucconi, docente universitario e appassionato di storia, che, sabato 14 ottobre alle 17.00 nel Giardino d’Inverno di Villa Bertelli a Forte dei Marmi presenta il libro L’Ombra della Pantera. Vicende del condottiero Castruccio Castracani degli Antelminelli. Il condottiero, nato a Lucca nel 1281 – si legge nella presentazione- si pose, nella prima metà del ‘300, come un punto di riferimento per quanti ambissero a creare uno Stato indipendente in terra di Toscana. Una vita assai oltre l’avventuroso, scandita da battaglie sanguinarie e da una irrefrenabile spregiudicatezza, come condottiero e come uomo sempre in caccia nell’universo muliebre. Così tanti conti da regolare che, alla fine dei suoi giorni, avrà piena consapevolezza della sua morte imminente, presago della fine della sua Signoria da poco conquistata come Duce di Lucca a vita. Insieme all’autore intervengono gli attori Daniela Bertini, Sabrina De Ranieri, Maria Pia Barsotti e Massimo Todaro con la storica dell’arte Silvia Rondino. Modera Rudy Necciari. Ingresso libero. Prenotazione 0584 787251