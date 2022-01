VILLA BERTELLI – Strepitoso battesimo per la mostra Andy Warhol e la New Pop

Un pubblico numeroso e attento all’inaugurazione

dal 28 gennaio al 29 maggio a Villa Bertelli

Strepitoso battesimo per Andy Warhol e la New Pop, la mostra a cura della Fondazione Mazzoleni, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi e dell’Ordine dei Cavalieri di Malta, inaugurata questa mattina a Villa Bertelli alla presenza di un pubblico delle grandi occasioni, che ha fatto da attenta cornice alla presentazione delle opere in esposizione ai piani superiori della Villa. Una collezione importante di circa 100 opere, a partire dalle icone più popolari e riconosciute in tutto il mondo, quali le Marilyn il Mao e le Campbell’s, ai cimeli più rari e introvabili come le scarpe di Michael Jackson, la chitarra dei Rolling Stons o la vestaglia firmata da Sylvester Stallone. A fare gli onori di casa il sindaco Bruno Murzi con la vicesindaco Graziella Polacci insieme al presidente di Villa Bertelli Ermindo Tucci e i consiglieri Annalisa Buselli, Davide Belli e Silla Silvestri. Sono giornate come questa che danno valore alla presenza di una struttura come Villa Bertelli – ha dichiarato il sindaco- grazie ad una mostra così importante, di cui si è già parlato molto nei giorni scorsi e di cui sono sicuro si parlerà ancora di più quando le persone potranno visitarla. Il sindaco Murzi e il presidente Tucci hanno ringraziato la curatrice e presidente della Fondazione Mazzoleni Simona Occioni e il coordinatore Alessio Musella per l’impegno profuso. La mostra non offre solo opere di Warhol, ma anche la produzione di una serie di giovani e altri artisti pop, in visione al secondo piano.

Un’iniziativa voluta dalla Fondazione Mazzoleni, impegnata, come ha sottolineato la curatrice, nella promozione delle giovani promesse del panorama artistico nazionale. Fra le iniziative a corredo della mostra, un incentivo per fotoamatori, che verranno coinvolti, realizzando la foto più autentica, davanti ad una delle opere esposte. Il visitatore dovrà postare la foto sul suo profilo Instagram, usando gli hashtag #andywarholelanewpop #fondazionemazzoleni #villabertelli e #popart. Chi verrà scelto potrà vincere un assegno/bonifico di 200 euro. Non solo, c’è anche una camicia, realizzata da una camiceria romana con le più note opere di Warhol raffigurate sopra, che verrà messa all’asta e il ricavato offerto in beneficenza dal Comune di Forte dei Marmi. E ancora una bottiglia di vino, dedicata alla mostra.

Le visite al seguente orario: sabato e domenica 16.00-19.00 e dal lunedì al venerdì previo appuntamento al numero: 0584 787251. Ingresso a pagamento 8 euro, gratuito per i ragazzi fino ai 18 e i residenti di Forte dei Marmi.

Media partners: Arte In, Exit Urban Magazine, Art & Investments, Celebremagazine, Monaco Woman Rinascimento Magazine

Nelle foto di Barbara Cardini: il sindaco Bruno Murzi, la vicesindaco Graziella Polacci, il presidente di Villa Bertelli Ermindo Tucci, la curatrice e presidente Fondazione Mazzoleni Simona Occioni, il coordinatore Alessio Musella.