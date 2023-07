Stefano Mancuso presenta lo spettacolo: La tribù degli alberi

A Villa Bertelli mercoledì 12 luglio alle 21.30, nel Giardino dei lecci della Villa a Forte dei Marmi, sarà di scena Stefano Mancuso con lo spettacolo La tribù degli alberi, una storia emozionante e di avventura, che racconta l’amore delle piante nella loro comunità, a cui insegnano il valore dell’inclusione. L’autore proietterà il pubblico nel mondo delle fronde, dei rami e delle radici, un macrocosmo troppo spesso brutalizzato e sacrificabile in nome del progresso e delle necessità degli uomini. Scienziato e appassionato divulgatore, Stefano Mancuso è tra le massime autorità mondiali, impegnate a studiare e divulgare una nuova verità sulla natura e l’ambiente. Inserito nelle classifiche dei personaggi destinati a cambiare il mondo, Mancuso cerca di gettare luce sugli aspetti più affascinanti della vita delle piante, creature intelligenti e sensibili capaci di scegliere, imparare e ricordare: i meccanismi, i comportamenti, la difesa, la comunicazione, le strategie di espansione, la resistenza, l’organizzazione, la stessa evoluzione, tutto segue nelle piante una propria via originale e “sostenibile” che non possiamo più permetterci di ignorare. L’evento è una produzione Elastica. Ingresso libero. Preferibile prenotazione 0584 787251