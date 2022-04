VILLA BERTELLI – Stare in salute senza stress! La giusta informazione sul cibo

Stare in salute senza stress! La giusta informazione sul cibo

Incontro sulla nutrizione

a cura della biologa e nutrizionista Francesca Ciuffi

Mercoledì 27 aprile ore 17.30 Giardino d’Inverno Villa Bertelli

Ingresso libero. Necessaria prenotazione 0584 787251

Stare in salute senza stress! La giusta informazione sul cibo è il titolo dell’incontro in programma mercoledì 27 aprile alle 17.30 nel Giardino d’Inverno di Villa Bertelli a Forte dei Marmi. Inserito nella rassegna L’altra Villa e curato dalla nutrizionista e biologa Francesca Ciuffi, l’evento sarà il primo di una serie di quattro, (promossi dalla consigliera di Villa Bertelli Annalisa Buselli), che si svolgeranno nelle prossime settimane nel Giardino d’Inverno. In questo primo incontro Francesca Ciuffi parlerà di cibo, inteso come carburante dell’organismo e sfaterà luoghi comuni, accompagnando il pubblico verso un’informazione adeguata sul vero significato della nutrizione. Ingresso libero. Necessari: prenotazione 0584 787251 super green pass e mascherina Fp2