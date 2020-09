VILLA BERTELLI – Siamo alla grande occasione – Primo seminario per la salvaguardia delle coste e dell’ambiente,

VILLA BERTELLI – Siamo alla grande occasione – Primo seminario per la salvaguardia delle coste e dell’ambiente,

per il patrimonio arboreo e lo sviluppo sostenibile nel rispetto della tradizione, a cura di Italia Nostra.

Domenica 20 settembre ore 17.00 Giardino dei lecci Villa Bertelli

Necessaria prenotazione 0584 787251 Ingresso libero

Siamo alla grande occasione, il primo seminario per la salvaguardia delle coste e dell’ambiente, per il patrimonio arboreo e lo sviluppo sostenibile nel rispetto della tradizione, è in programma domenica 20 settembre alle 17.00 nel Giardino dei lecci di Villa Bertelli a Forte dei Marmi. L’evento è organizzato da Italia Nostra e prendendo spunto dalla decisione dell’amministrazione comunale di acquisire l’area retrodunale al confine del Cinquale ed ex sede del Luna Park, intende aprire un confronto sull’ambiente del territorio di Forte dei Marmi, dalle piste ciclabili alla situazione del patrimonio arborea. Intervengono: Antonio Dalle Mura, Maria Adriana Giusti, Mauro Rosi, Bruno Murzi ed Enrico Ghiselli. Modera Umberto Donati. Necessaria prenotazione 0584 787251, ingresso libero.