VILLA BERTELLI – SI PRESENTA IL LIBRO DI IACOPO PORTA

Cari, valorosi ragazzi

di Iacopo Porta, Anselmo Santucci, Andrea Quadrelli,

Renato Giannaccini e Silvana Arata

Presentazione del V Volume dell’omonima collana

Modera Silvana Arata

Mercoledì 6 luglio ore 18.00 Giardino dei lecci Villa Bertelli

Ingresso libero. Prenotazione 0584 787251

Cari, Valorosi Ragazzi- Uomini e fatti della Versilia del fiume di Anselmo Santucci, Andrea Quadrelli, Renato Giannaccini, Iacopo Porta e Gianni Bianchi è il quinto volume dell’omonima collana, che verrà presentato dalla giornalista Silvana Arata e dagli autori mercoledì 6 luglio alle 18.00 nel Giardino dei lecci di Villa Bertelli a Forte dei Marmi, nell’ambito della rassegna L’altra Villa, promossa dal Comitato Villa Bertelli. Prosegue, dunque, con questo volume la raccolta di biografie di vari personaggi della Versilia, che si sono distinti in varie attività e che secondo gli autori sono meritevoli di essere conosciuti e ricordati. Lo scopo di questa collana – scrive Iacopo Porta- è quello di raccogliere in un unico contesto le storie relative alla nostra gente e di cui il nostro popolo dovrebbe andare orgogliosamente fiero. Il libro si rivolge al pubblico locale per ricordare o far conoscere episodi poco noti o dimenticati, che secondo gli autori sono meritevoli di una conoscenza condivisa e di un ricordo rinnovato, perché sono incisi nel DNA del nostro popolo e hanno contribuito a formarne il carattere. Ingresso libero, prenotazione 0584 787251

