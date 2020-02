VILLA BERTELLI SI PRESENTA IL LIBRO – Antonio Puccini. Una vita all’ombra del padre

Luigi Nicolini, compositore e scrittore presenta il suo ultimo libro

Sabato 22 febbraio ore 17.30 Giardino d’Inverno Villa Bertelli

Ingresso libero

Antonio Puccini. Una vita all’ombra del padre è il libro scritto da Luigi Nicolini per Pezzini Editore, che sarà presentato sabato 22 febbraio alle 17.30, nel Giardino d’Inverno di Villa Bertelli a Forte dei Marmi nell’ambito della rassegna Inverno in Villa. Nicolini, poliedrico artista con una formazione musicale di alto livello, dopo il diploma in pianoforte con il massimo dei voti, ha suonato come solista e con l’orchestra in tutta Europa e in programma radiofonici Rai, oltre ad aver composto musica sacra sinfonica e opere liriche. Nicolini, inoltre, è autore di libri e saggi di argomenti vari, fra i quali l’opera dedicata a Puccini. Un libro in cui presenta la storia di Antonio Puccini e ricostruisce l’esistenza a tutto tondo del famoso padre. Un viaggio che ripercorre le tappe di un bambino, cresciuto all’ombra di un grande artista, con tutte le prevedibili conseguenze. L’autore, con riconosciuta maestria, saprà condurre il pubblico all’interno di un contesto familiare, molto particolare per l’epoca, dove attraverso il figlio, inevitabilmente ritroverà la maestosa figura del compositore lucchese. L’evento è a ingresso libero