Secondo appuntamento con I concerti del Maestro Igor Raykhelson, domenica 30 ottobre alle 17.30 nel Giardino d’Inverno di Villa Bertelli a Forte dei Marmi, nell’ambito della rassegna L’altra Villa promossa dal Comitato Villa Bertelli. Christopher Park, straordinario, giovane, musicista tedesco di origine coreana, presenterà il concerto di pianoforte Piano Recital, una performance, con musiche di Beethoven, Chopin, Liszt e Haydn. «Park è un pianista che affascina con la sua padronanza tecnica, unita alla sua sbalorditiva maturità musicale e a uno stile esecutivo particolarmente intenso» – con queste parole si è espressa la giuria premiandolo al rinomato Leonard Bernstein Award nel 2014. Grazie a questo riconoscimento è entrato a far parte di quella categoria di musicisti del calibro di Lang Lang, Lisa Batiashvili e Martin Grubinger, che hanno iniziato le carriere con la vittoria in prestigiose competizioni internazionali. Park ha debuttato in importanti sale da concerto come Barbican Centre di Londra, Concertgebouw di Amsterdam, Musikverein e Konzerthaus di Vienna, Konserthus di Stoccolma, Palau de la Música di Barcellona, Müpa di Budapest e oggi è molto attivo anche nell’ambito della musica da camera. Formatosi tra due importanti tradizioni musicali: la scuola russa di Lev Oborin, attraverso Lev Natochenny e quella tedesca di Wilhelm Kempff grazie a Joachim Volkmann. Park ha insegnato al Conservatorio e all’Accademia di musica di Francoforte e attualmente è professore all’Accademia musicale norvegese di Oslo. Ingresso libero. Prenotazione 0584 787251.

Programma:

Beethoven Sonata op 10 nr 3

Chopin Nocturnes op 27/2 d bemolle maggiore

Liszt Fantasia quasi Sonata „Après une lecture du Dante“

Pausa

Haydn Sonata XVI: 6

Liszt Mephisto Waltz no 1