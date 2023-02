VILLA BERTELLI – Scoprire la storia: il colonialismo italiano in Africa

(ri)Scoprire la storia: il colonialismo italiano in Africa

Conferenza a cura di Maria Stella Rognoni Università di Firenze

Introduce e modera Cosimo Ceccarelli

Sabato 11 febbraio ore 17.00 Giardino d’Inverno Villa Bertelli

Ingresso libero. Prenotazione 0584 787251

La breve e sofferta storia della presenza italiana in Africa, iniziata nel 1881 e terminata formalmente nel 1960, con la fine dell’amministrazione fiduciaria dell’Italia in Somalia, sarà il tema della conferenza (ri)Scoprire la storia: il colonialismo italiano in Africa, a cura di Maria Stella Rognoni, professore di Storia ed Istituzioni dell’Africa, ed History and Politics of Contemporary Africa presso la Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” dell’Università di Firenze, in programma sabato 11 febbraio alle 17.00 nel giardino d’Inverno di Villa Bertelli. Nell’incontro, promosso dal Comitato Villa Bertelli, introdotto e moderato da Cosimo Ceccarelli, Maria Stella Rognoni racconterà l’esperienza coloniale italiana in Africa, con l’intento di de-costruire la narrativa dominante, eurocentrica, e riscoprire la proiezione italiana nel continente africano.

Attori, geografie e modalità del colonialismo italiano saranno le tematiche affrontate nella conversazione, per arrivare a discutere le conseguenze di lungo periodo di quelle politiche, che si manifestano ancora oggi.

