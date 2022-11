VILLA BERTELLI – Racconti asiatici – A tu per tu con l’Asia e le sue controverse tematiche

A tu per tu con l’Asia e le sue controverse tematiche a Villa Bertelli, dove domenica 13 novembre alle 10.45 è in programma l’incontro Racconti asiatici a cura di Valeria Piacentini Fiorani, studiosa del mondo islamico, arabista, archeologa e membro di commissioni governative in Pakistan. L’evento, organizzato dal Comitato Villa Bertelli con l’Istituto di Studi Eurasiatici per la rassegna L’altra Villa, sarà moderato da Andrea Giannotti, docente di Storia delle Relazioni Internazionali all‘Università di Pisa e all‘Università Statale di Mosca. Valeria Piacentini Fiorani si muove da tanti anni nel Continente asiatico e nell’incontro a Villa Bertelli cercherà di fare luce su questo grande e affascinante mondo. In un sistema internazionale sempre più teso – anticipa Andrea Giannotti si riaffaccia più che mai attuale una domanda che sin dall’antichità classica ha attratto l’attenzione degli osservatori europei più attenti: dove va l’Asia? La contesa tra Stati Uniti e Cina per il primato economico globale è ormai in pieno svolgimento, ma l’Asia è anche molto altro. L‘India, con il suo miliardo e mezzo di abitanti e sempre alla ricerca di un ruolo nel subcontinente che porta il suo nome. L’Afghanistan, ripiombato sotto il controllo dei talebani in un vortice di guerra civile che sembra non finire mai. L’Asia Centrale, scrigno di ricchezze naturali e snodo strategico formidabile, stretta tra la Russia, la Cina e il panturchismo. Non si tratta solo di questioni lontane, ma che oggi riguardano anche noi e sempre più da vicino. Ingresso libero. Prenotazione 0584 787251