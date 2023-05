VILLA BERTELLI – Primo incontro: la presentazione del CD Lunaria

Al via la rassegna Voci notturne, a cura di Operitage Primo incontro: la presentazione del CD Lunaria di Elisa Balbo e Michele D’Elia per Illiria Production

Sabato 13 maggio ore 18.00 Sala Ferrario Villa Bertelli Ingresso libero. Prenotazione 0584 787251

Due libri e una pubblicazione discografica sono gli eventi di Voci notturne, il ciclo di presentazioni firmato dalla milanese Operitage e realizzato in collaborazione con la Fondazione Villa Bertelli. A inaugurare il ciclo, sabato 13 maggio alle 18.00 nella Sala Ferrario della Villa a Forte dei Marmi, sarà la presentazione del CD Lunaria di Elisa Balbo e Michele D’Elia, edito dall’etichetta Illiria Productions, una galleria delicata e poetica dei ritratti della luna in musica, da Bellini fino alla contemporanea, abbracciando quasi 200 anni di musica. Un appuntamento di grande impatto emozionale, a ritroso nel tempo, che trasporterà gli spettatori nei percorsi musicali dedicati al soggetto preferito nella letteratura romantica di artisti, scrittori e musicisti.

L’incontro, così come gli altri due in programma, sarà l’occasione per parlare di musica in modi diversi, dalla saggistica all’esecuzione, passando per la narrativa, oltre che dei suoi interpreti, degli autori e dei contesti nei quali hanno vissuto, fornendo una panoramica culturale a 360 gradi. Non solo un momento di divulgazione, quindi, ma di condivisione con il pubblico. A questo primo rendez-vous, seguiranno, domenica 2 luglio alle 18.00, Francesco Pasqualetti, che in conversazione con il critico musicale Fabrizio Moschini, presenterà il suo romanzo La regina della notte, edito da Rizzoli, un avvincente giallo storico, che coinvolge tra gli altri Caterina di Russia, Mozart e Pietro Leopoldo di Toscana;

A Giorgio Appolonia è dedicato l’incontro conclusivo, domenica 30 luglio, sempre alle 18.00, in cui ci si concentrerà sul recente Il soprano rossiniano, edito da Lemma Press, ma si parlerà anche dei tre “fratelli maggiori”: Il contralto rossiniano, Il tenore rossiniano e Il basso rossiniano. Nel corso della presentazione ci saranno interventi musicali del soprano Viviana Nebuloni accompagnata al pianoforte dal Maestro Luca Fialdini.

Tutti gli eventi, a ingresso libero. Per info e prenotazioni: tel: 0584 787251 info@villabertelli.it