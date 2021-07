Villa Bertelli – presenta Pierino e il Lupo e Ma Mere l’Oye

L’altra Villa di Villa Bertelli a Forte dei Marmi presenta Pierino e il Lupo e Ma Mere l’Oye

con il Quintetto Lucensis e Michela Lombardi voce narrante, favola sinfonica per l’infanzia, a cura di Lucca Classica Music Festival

mercoledì 21 luglio ore 21.30 Giardino dei lecci

Ingresso libero. Necessaria prenotazione 0584 787251

Nuova performance di Lucca Classica Music Festival (www.luccaclassica.it) mercoledì 21 luglio alle 21.30 nel Giardino dei lecci di Villa Bertelli a Forte dei Marmi, dove il Quintetto Lucensis, insieme Michela Lombardi voce narrante presenterà Pierino e il Lupo e Ma Mere l’Oye.

La prima è una composizione del musicista russo Sergej Prokof’ev, scritta nel 1936 dopo il suo ritorno nell’Unione Sovietica, una favola sinfonica scritta per l’infanzia, su testo dello stesso Prokof’ev. Ma Mère l’Oye, invece è una suite composta originariamente per pianoforte a quattro mani da Maurice Ravel e successivamente ampliata e trascritta per orchestra. La versione pianistica, pubblicata nel 1910, conta cinque brani musicali, ispirati ad altrettante fiabe, tratte da un libro per l’infanzia: Pavana della bella addormentata nel bosco, Pollicino, Laideronnette imperatrice delle pagode, Le conversazioni della bella e la bestia e Il giardino fatato. Esiste anche una trascrizione dell’opera per pianoforte a due mani, realizzata nel 1910 da Jacques Charlot, amico di Ravel. Ingresso a pagamento 5 euro. Necessaria prenotazione 0584 787251