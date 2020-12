VILLA BERTELLI presenta … L’Epifania con NOI

VILLA BERTELLI presenta … L’Epifania con NOI

un concerto delle più belle composizioni liriche italiane e straniere mercoledì 6 gennaio ore 15.00 su Noitv e pagina Facebook Villa Bertelli

Speciale concerto di fine festività natalizie a Villa Bertelli mercoledì 6 gennaio alle 15.00, dove un trio di giovani talenti, come il tenore Vladimir Reutov, il soprano Francesca Maionchi e il baritono Michelangelo Ferri si esibirà in un mix fra le più belle arie liriche italiane e straniere. Ad accompagnarli al pianoforte, il Maestro Cesare Goretta, affezionata e seguita presenza del panorama concertistico della Villa e non solo. L’evento verrà trasmesso contestualmente da NoiTv e sarà visibile sulla pagina Facebook della Villa e sul canale YouTube di NoiTV. Al concerto interverranno il sindaco Bruno Murzi, che porterà i saluti dell’amministrazione comunale, il presidente di Villa Bertelli Ermindo Tucci, insieme ai consiglieri Annalisa Buselli e Silla Silvestri. “Abbiamo pensato di offrire un momento di svago e bellezza a tutti coloro che in questi mesi hanno continuato a seguirci con tanto affetto dalle pagine social – ha dichiarato il presidente Tucci. Tuttavia, sarà un affettuoso regalo anche per chi non ci conosce e attraverso queste incantevoli melodie, potrà apprezzare le nostre proposte culturali e artistiche. Colgo l’occasione, per ringraziare le migliaia di persone, che stanno seguendo i video di promozione visibili su Facebook e Instragram, dove continueremo a pubblicare queste rassegne in pillole, in attesa di ritrovarci fisicamente nei nostri spazi. Stiamo lavorando per preparare un programma ricco di sorprese, che mi auguro possa confermare il gradimento del nostro caloroso pubblico. Un caro augurio a tutti per il nuovo anno, con la speranza di una vera e attesa rinascita”.

Di seguito, il programma del concerto dell’Epifania:

C. Adam “O Holy Night” P. Tosti ” ‘A Vucchella” Mascagni “Intermezzo” da ” Cavalleria Rusticana” Mascagni “Ed anche Beppe amò…O amore, o bella luce del cuore” da “L’Amico Fritz” Gounod “Avant de quitter ces lieux” da “Faust” Puccini “Intermezzo” da “Manon Lescaut” Lehar “Das Leben ist lebenswert” da “Giuditta” Lehar “Tu che m’hai preso il cuor” da “Il paese dei sorrisi”

Eventuali bis:

il duetto dalla Bohème di Puccini “O Mimì, tu più non torni” e “Midnight Noel”