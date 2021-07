Villa Bertelli presenta il libro di Maria Adele Barberi e Maria Stella Buratti

Negli occhi un lembo di cielo

Villa Bertelli presenta il libro di Maria Adele Barberi e Maria Stella Buratti dedicato alla figura di Padre Ignazio da Carrara

Interviene Claudio Lari

Sabato 31 luglio ore 21.00 Chiesa di S. Francesco Vittoria Apuana

Necessaria prenotazione 0584 787251 Ingresso libero

Un appuntamento dedicato al ricordo e all’omaggio di una delle figure più drammatiche, ma anche più preziose della storia religiosa di Forte dei Marmi: Padre Ignazio da Carrara. Il Comitato di Villa Bertelli, all’interno della rassegna L’altra Villa, sabato 31 luglio alle 21.00 nella chiesa di S. Francesco a Vittoria Apuana, ha promosso la presentazione del libro Negli occhi un lembo di cielo di Maria Adele Barberi e Maria Stella Buratti per Pezzini Editore. Alla serata interverrà anche Claudio Lari.

Padre Ignazio, al secolo Luigi Rossi, già guardiano del Convento dei cappuccini di Cagliari e missionario in Brasile, venne a Vittoria Apuana nel 1935 per guidare la piccola comunità, che fu elevata a parrocchia solo nel 1939. Un frate umile, devoto e prodigo verso i suoi fedeli, responsabile anche dell’accudimento spirituale delle colonie marine create durante il fascismo, che seppe guadagnarsi l’affetto e il rispetto di tutti. Si rifiutò di sfollare nel giugno del 1944 insieme agli abitanti di Forte dei Marmi, rimanendo a curare quei pochi rimasti.

Ma nonostante la sua determinazione nel portare avanti la sua preziosa opera di assistenza, non riuscì a fermare la furia degli invasori e nel settembre del 1944 venne ucciso da un drappello di soldati tedeschi, che lo incrociarono di ritorno da una visita di assistenza. I parrocchiani, appresa la notizia della morte, riuscirono a dare sepoltura nell’orto al loro frate, ma soltanto a guerra finita, nel 1946, gli abitanti di Vittoria Apuana riesumarono il corpo e vollero che fosse inumato nella chiesa di S. Francesco, che il cappuccino vide nascere e profuse tutto il suo impegno e amore per far crescere e prosperare. Oggi Padre Ignazio riposa nella navata centrale, sotto una grande lapide che ne ricorda la figura e la memoria a tutti i fedeli. Necessaria prenotazione 0584 787251 Ingresso libero