VILLA BERTELLI – PRESENTA IL CONTE UGOLINO

Rassegna Dante 700 in Villa di Villa Bertelli

presenta Simone Barlettai

Il conte Ugolino: traditore e padre

Lunedì 19 luglio ore 21.30 Giardino dei lecci

Ingresso libero. Necessaria prenotazione 0584 787251

Non poteva mancare un appuntamento dedicato al Conte Ugolino alla rassegna Dante700 in Villa di Villa Bertelli a Forte dei Marmi, promossa dal Comitato Villa Bertelli. Lunedì 19 luglio alle 21.30 nel Giardino dei lecci Simone Barlettai guiderà il pubblico nell’interpretazione del canto XXXIII, che inizia con uno dei versi più famosi dell’intera Commedia: La bocca sollevò dal fiero pasto quel peccator, forbendola a’capelli del capo ch’elli avea di retroguasto. Ormai nella profondità più remota dell’inferno, a un passo da Satana, Dante presenta il suo incontro con il Conte Ugolino, peccatore divorato dall’odio e padre straziato dalla morte dei figli in un delle pagine più significative del suo poema.

Ugolino della Gherardesca (Pisa, 1210 – Pisa, 1289) è stato un politico italiano ghibellino, che parteggiò per i guelfi e comandante navale del XIII secolo. Ugolino ricopriva un’importante serie di cariche nobiliari: Conte di Donoratico, secondo in successione come Signore del terzo Cagliaritano e Patrizio di Pisa; divenne Vicario di Sardegna nel 1252 per conto del Re Enzo di Svevia e fu uno dei vertici politici di Pisa dal 18 aprile 1284 (come podestà) al 1º luglio 1288, giorno in cui fu deposto dal ruolo di capitano del popolo. Gli attriti con Ruggieri degli Ubaldini (arcivescovo di Pisa nonché capofazione ghibellino) portarono la sua posizione a peggiorare a tal punto che finì con alcuni figli e nipoti rinchiuso in una torre, dove morì per inedia nel marzo 1289. Ingresso gratuito. Necessaria prenotazione 0584 787251