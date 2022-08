Villa Bertelli presenta – I concerti del Maestro Igor Raykhelson

Quattro prestigiosi appuntamenti in un minitour a Forte dei Marmi

Ad inaugurare la rassegna la chitarra di Aniello Desiderio con

La Spagna attraverso i secoli

Domenica 4 settembre ore 18.00 Giardino dei lecci

Tutti i concerti a ingresso libero

La magia della grande musica di scena a Villa Bertelli con la rassegna I concerti del Maestro Igor Raykhelson, quattro imperdibili appuntamenti con prestigiosi artisti, che hanno scelto Villa Bertelli come location da inserire nel loro tour autunnale. Il Maestro Raykhelson, compositore, pianista classico e jazz di valenza internazionale, grande appassionato della Versilia e di Forte dei Marmi, tanto da voler generosamente donare a Villa Bertelli e al Comune di Forte dei Marmi, promotore dell’iniziativa, questa rassegna, che inizierà ai primi settembre e si concluderà nel gennaio 2023. Un eterogeneo insieme di bravissimi musicisti, che spazieranno dalla chitarra, al piano, dal violino, ancora al piano e al violino e infine al contrabbasso. Ad inaugurare gli eventi un chitarrista di acclarata fama mondiale: Aniello Desiderio, napoletano e concertista internazionale, che si esibirà nel Giardino dei lecci domenica 4 settembre alle 18.00 con il concerto La Spagna attraverso i secoli. Seguirà il pianista Christopher Park, tedesco con origini sud-coreane, un altro giovane, ma già affermato artista, con importanti esibizioni in tutto il mondo, che domenica 30 ottobre alle 17.30 presenterà nel Giardino d’Inverno il suo concerto di pianoforte. Il terzo appuntamento, sempre nel Giardino d’Inverno alle 17.00, domenica 20 novembre con Ekarina Astashova& Elisa Baciocchi String Quintet concert, una raffinata performance di violini di due talentuose violiniste. Infine, venerdì 6 gennaio alle 17.00, chiuderanno questo affascinante tour, i Janoska Ensemble, una strepitosa formazione cameristica, austriaca di adozione, (pianoforte, due violini e contrabbasso), molto famosa e richiesta in tutto il mondo per le inusuali e personalissime rivisitazioni di brani del grande repertorio della musica classica.

Siamo felici e orgogliosamente fieri ha dichiarato il presidente di Villa Bertelli Ermindo Tucci- che il Maestro Raykhelson abbia scelto Villa Bertelli e Forte dei Marmi per programmare un calendario di concerti di questo valore, interamente donato a Forte dei Marmi. Ci auguriamo che questa collaborazione possa continuare e portare nella nostra città importanti artisti di calibro internazionale, consentendo al pubblico di assistere gratuitamente alle loro bellissime esibizioni.

Ho accolto con grande gioia la possibilità di ampliare le mie collaborazioni in Versilia, terra che amo e dove ho trovato una calorosa accoglienza – ha aggiunto il Maestro Raykhelson- mi auguro che questo nuovo percorso con Villa Bertelli a Forte dei Marmi possa portare in Versilia grandi artisti del panorama classico internazionale”.