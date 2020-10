Villa Bertelli presenta – Contro la guerra. Infanzia negata

Mostra fotografica di Pino Bertelli, a cura dell’associazione Fidapa BPW Versilia

Inaugurazione sabato 24 ottobre ore 16.00 Giardino d’Inverno

Preferibile prenotazione 0584 787251

Villa Bertelli presenta Pino Bertelli. Il noto fotografo, scrittore e cineasta toscano approda a Forte dei Marmi con uno dei suoi ultimi, suggestivi lavori: Contro la guerra. Infanzia negata, una mostra di 60 foto, che racconta, attraverso gli intensi sguardi di bambini, africani, mediorientali e dell’allora Unione Sovietica, le devastazioni della guerra. Non ci sono soldati e baionette, ma solo ritratti ravvicinati di piccoli volti, consapevoli e accusatori. Una denuncia forte e precisa, lanciata attraverso la sofferenza, la bellezza e la grazia di chi si è visto negare il diritto all’infanzia, in nome della violenza e della sopraffazione. La mostra, promossa dall’Associazione FIDAPA BPW sezione Versilia, in collaborazione con Villa Bertelli, verrà inaugurata sabato 24 ottobre alle 16.00 alla presenza dell’autore e rimarrà in esposizione fino a mercoledì 25 novembre. “La data di chiusura non è occasionale – spiega la presidente dell’associazione Fiammetta Galleni, – dal momento che abbiamo voluto unire la denuncia dell’autore al simbolico rifiuto della violenza sulle donne, che ogni anno questo giorno rappresenta”. “Siamo orgogliosi- prosegue il presidente di Villa Bertelli Ermindo Tucci- di farci portavoce di un così importante messaggio e allo stesso tempo di poter offrire una mostra di bellissime immagini, nate dalla riconosciuta professionalità di Pino Bertelli”.

La mostra sarà visitabile il sabato e la domenica in orario 16.00-19.00 e dal lunedì al venerdì, sempre al medesimo orario su prenotazione 0584 787251. Preferibile prenotazione anche per l’inaugurazione al medesimo numero. 0584 787251.