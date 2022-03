VILLA BERTELLI – nuovo, imperdibile concerto dell’Associazione Kreion Versilia

Vibrando primavera – nuovo, imperdibile concerto dell’Associazione Kreion Versilia – protagonisti, le percussioni e il pianoforte

di Alessandro Carrieri e Gioia Giusti

Domenica 27 marzo ore 18.00 Giardino d’Inverno Villa Bertelli

Grande appuntamento con la musica domenica 27 marzo alle 18.00 nel Giardino d’Inverno di Villa Bertelli a Forte dei Marmi. L’Associazione Kreion Versilia a.p.s. presenta il concerto di percussioni e pianoforte Vibrando primavera con i proff. Alessandro Carrieri alle percussioni e Gioia Giusti al pianoforte. Vi prenderanno parte anche i solisti percussionisti: Marta Griselli, Marco Costantini e Daniele Desi. È prevista la partecipazione di alcuni studenti del Liceo Musicale “Palma” di Massa. Un parterre di qualificati musicisti, ai quali ci ha ormai abituati l’associazione Kreion Versilia.

Alessandro Carrieri – Percussionista e timpanista, si è diplomato presso l’Istituto di Alta Cultura Musicale “P. Mascagni” di Livorno sotto la guida m° Jonathan Faralli. Ha collaborato collaborare con molti direttori, tra i più importanti ricordiamo: Yury Ahronovitch, Gabriele Ferro, Riccardo Muti, Elhiau Inbal, Sir Jeffrey Tate, Gianna Fratta, Juraj Valcuha, Gustav Kuhn, Jonathan Webb, Daniel Oren, John Axelrod, Marco Angius, Michele Mariotti, Renato Palumbo, Nicola Pazkowsky, Daniele Gatti, Zoltan Pesko, Daniele Giorgi, Marco Balderi. Attivo anche come percussionista di musica contemporanea e soprattutto di musica pop, ha collaborato con orchestre sinfoniche e musicisti pop ha accompagnato in singoli concerti e tour gli Avion Travel, Antonella Ruggiero, Sting, Riccardo Cocciante, Francesco Renga, Morgan, Francesco De Gregori, Andrea Bocelli, Arisa, Daniele Silvestri, Mauro Ermanno Giovanardi, Alexia, Nile Rodgers & “Gli Chic” (One Night in Capital, Roma 2016)..

Gioia Giusti – pianista

Ha studiato pianoforte con Giovanna Lorieri e presso l’Accademia Incontri col Maestro di Imola con Gianluca Luisi. Al Conservatorio di Milano ha studiato con Riccardo Risaliti e con Vincenzo Balzani, diplomandosi con il massimo dei voti. Ha conseguito il Diploma accademico di secondo livello presso il Conservatorio di Ferrara con lode e menzione speciale. Si è perfezionata alla Scuola di Musica di Fiesole con Andrea Lucchesini, Bruno Canino e il Trio di Parma. Ha vinto numerosi concorsi nazionali e internazionali e si è perfezionata al Mozarteum di Salisburgo.

Svolge intensa attività concertistica come solista, in varie formazioni cameristiche e in orchestra. Dal 2006 al 2008 è la pianista dell’Orchestra Giovanile Italiana.

Ingresso a pagamento € 10,00 Necessari: prenotazione 0584 787251 Greenpass riformato e mascherina FFP2

Info e biglietteria:

Segreteria di Villa Bertelli: 0584 787251 (orario 9.00 -13.00/15.00-19.00)

Associazione Kreion Versilia: 3926734600 – 3773164607

Email: kreionversilia@gmail.com