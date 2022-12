VILLA BERTELLI – Note di Natale. Arie d’Opera e canzoni, brani natalizi con il soprano Francesca Maionchi e il Maestro Cesare Goretta

Concerto di Natale con l’associazione culturale Lirica Oggi, giovedì 22 dicembre alle 21.00 nella Sala Ferrario di Villa Bertelli a Forte dei Marmi. Il Maestro Cesare Goretta accompagnerà il soprano Francesca Maionchi nella performance Note di Natale. Arie d’Opera e canzoni, brani natalizi. Al termine, un brindisi augurale. Ingresso a offerta minima 15 euro, che sarà devoluta all’associazione. Lirica Oggi – spiega Francesca Maionchi- tra i vari scopi, promuove la diffusione della cultura in ogni sua forma. Inoltre, intende divulgare, incrementare e consolidare la cultura musicale nelle sue varie forme espressive, in particolare la musica lirica e vocale, sollecitandone l’ascolto e l’approfondimento attraverso attività illustrative, didattiche e concertistiche. E ancora, vuole promuovere giovani cantanti lirici, a mezzo di audizioni, concorsi, e in genere, attraverso iniziative, volte alla formazione di base e professionale, nonché alla ricerca di occasioni di esibizioni in pubblico. Infine, si impegna a creare rapporti con le scuole, conservatori e con le università, favorendo così l’accrescimento della cultura musicale e artistica della comunità. Posti limitati Prenotazione obbligatoria 349 7374843