Maria Antonietta, l'ultima regina di Francia, raccontata da Domenico Savini, docente delle grandi famiglie. L'appuntamento, venerdì 6 ottobre alle 18.00 nel Giardino d'Inverno di Villa Bertelli a Forte dei Marmi. Nata a Vienna nel 1755, a soli 15 anni Maria Antonietta sposò l'erede al trono di Francia, che sarebbe salito al trono come Luigi XVI. Sotto il suo regno, la Rivoluzione francese avrebbe rovesciato la monarchia. La famiglia reale, ed in particolare Maria Antonietta, furono un importante bersaglio dei rivoluzionari. Nel 1793 il re, implicato in attività controrivoluzionarie, venne giustiziato. Anche Maria Antonietta fu arrestata e processata per crimini contro la Repubblica francese, ed in seguito ghigliottinata il 16 ottobre del 1793. Una figura femminile di grande impatto storico, che non mancherà di catturare l'interesse del pubblico.